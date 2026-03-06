Отключение света в Одессе 7 марта: какова ситуация

Ночной оперный театр ночной оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 7 марта, в Украине будут действовать ограничения потребления электроэнергии. Одесская область остается одной из самых уязвимых из-за поврежденной энергетической инфраструктуры. В громадах стараются работать по графикам, однако в самой Одессе нередко возникают аварийные отключения. Поэтому обесточивание могут происходить без предупреждения.

Аварийные отключения света

Состояние энергосистемы пока не позволяет гарантировать четкое соблюдение графиков во всех населенных пунктах Одесской области. В некоторых громадах уже применяют плановые ограничения, однако технические проблемы иногда мешают стабильно работать в таком режиме по всему региону. Энергетики советуют жителям после появления света не включать сразу все электроприборы. Резкая нагрузка может перегрузить сеть и вызвать новые аварии. Проверять информацию об отключении по конкретным адресам рекомендуют на официальных ресурсах оператора системы распределения и в чат-ботах.

Графики отключения света в Одессе

Сейчас Одесса работает в режиме стабилизационных ограничений. Реальная ситуация иногда меняется быстрее, чем обновляются графики, поэтому продолжительность отключений может корректироваться в течение дня в зависимости от нагрузки на сеть.

Аварийные бригады продолжают восстанавливать поврежденные участки. Для стабилизации ситуации необходимо завершить ремонтные работы и избежать новых ударов по энергетической инфраструктуре.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что 6 марта, энергетики проводили аварийный ремонт оборудования в Одессе. По информации энергетиков, ремонт длился с 09:00 до 19:00. Частично были обесточены Хаджибейский и Пересыпский районы города.

Также мы писали, что сейчас для большинства бытовых потребителей действует фиксированная цена на электроэнергию — 4,32 грн за кВт/ч. Однако для некоторых домов в период отопительного сезона установлена более низкая ставка. До 30 апреля домохозяйства с электроотоплением, которые потребляют до 2000 кВт/ч в месяц, платят за электроэнергию 2,64 грн за кВт/ч.