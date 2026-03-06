Отключение света в Одессе 7 марта: какова ситуация

Ситуация со светом в субботу — какие будет графики в Одессе
В субботу, 7 марта, в Украине будут действовать ограничения потребления электроэнергии. Одесская область остается одной из самых уязвимых из-за поврежденной энергетической инфраструктуры. В громадах стараются работать по графикам, однако в самой Одессе нередко возникают аварийные отключения. Поэтому обесточивание могут происходить без предупреждения.
Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.
Аварийные отключения света
Состояние энергосистемы пока не позволяет гарантировать четкое соблюдение графиков во всех населенных пунктах Одесской области. В некоторых громадах уже применяют плановые ограничения, однако технические проблемы иногда мешают стабильно работать в таком режиме по всему региону. Энергетики советуют жителям после появления света не включать сразу все электроприборы. Резкая нагрузка может перегрузить сеть и вызвать новые аварии.
Проверять информацию об отключении по конкретным адресам рекомендуют на официальных ресурсах оператора системы распределения и в чат-ботах.
Графики отключения света в Одессе
Сейчас Одесса работает в режиме стабилизационных ограничений. Реальная ситуация иногда меняется быстрее, чем обновляются графики, поэтому продолжительность отключений может корректироваться в течение дня в зависимости от нагрузки на сеть.
Аварийные бригады продолжают восстанавливать поврежденные участки. Для стабилизации ситуации необходимо завершить ремонтные работы и избежать новых ударов по энергетической инфраструктуре.
Как узнать, когда появится электроэнергия
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы сообщали, что 6 марта, энергетики проводили аварийный ремонт оборудования в Одессе. По информации энергетиков, ремонт длился с 09:00 до 19:00. Частично были обесточены Хаджибейский и Пересыпский районы города.
Также мы писали, что сейчас для большинства бытовых потребителей действует фиксированная цена на электроэнергию — 4,32 грн за кВт/ч. Однако для некоторых домов в период отопительного сезона установлена более низкая ставка. До 30 апреля домохозяйства с электроотоплением, которые потребляют до 2000 кВт/ч в месяц, платят за электроэнергию 2,64 грн за кВт/ч.
