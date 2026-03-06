Ремонтные работ: отключение света в Одессе 6 марта

Специалист проверяет электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Энергосистема Одессы продолжает испытывать трудности из-за повреждений в сетях. В связи с этим в городе проводятся аварийные отключения вместо фиксированных графиков. Специалисты энергокомпаний продолжают ремонтные работы и восстановление электроснабжения. В пятницу, 6 марта, часть города временно останется без света из-за проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Ремонтные работы

В пятницу, 6 марта, энергетики будут проводить аварийный ремонт оборудования в Одессе. Работы будет выполнять компания ДТЭК "Одесские электросети". По информации энергетиков, ремонт продлится с 09:00 до 19:00. На это время для безопасного выполнения работ частично обесточат Хаджибейский и Пересыпский районы города.

Специалисты объясняют, что отключения нужны, чтобы провести ремонт поврежденного оборудования и избежать новых аварий в сети. В то же время объекты критической инфраструктуры продолжат получать электроэнергию. Энергетики также предупреждают, что в случае объявления воздушной тревоги ремонт могут временно остановить. В таком случае работы будут продолжаться дольше, чем запланировано.

После завершения ремонта свет начнут постепенно возвращать в дома одесситов. Этот процесс может занять дополнительное время, пока сеть полностью стабилизируют.

Аварийные отключения

Состояние энергосистемы пока не позволяет четко придерживаться графиков отключений во всех населенных пунктах Одесской области. В части громад действуют плановые ограничения, но технические проблемы иногда мешают стабильной работе сетей. Энергетики советуют после появления света не включать сразу все электроприборы, чтобы не перегружать систему. Актуальную информацию об отключении по адресам рекомендуют проверять на официальных ресурсах оператора системы распределения и в чат-ботах.

Напомним, мы сообщали, что во время отопительного сезона некоторые украинцы могут уменьшить расходы на коммунальные услуги. Для таких домохозяйств государство предусмотрело специальный льготный тариф на электроэнергию. До 30 апреля домохозяйства с электроотоплением, которые потребляют до 2000 кВт/ч в месяц, платят за электроэнергию 2,64 грн за кВт/ч.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже есть комплексный план по защите энергетических объектов Украины. В то же время глава государства отметил, что некоторые крупные объекты сложно защитить.