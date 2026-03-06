Аварійне відключення світла в Одесі 6 березня

Фахівець перевіряє електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Енергосистема Одеси залишається у складному стані після пошкоджень мереж. Через це в місті застосовують аварійні відключення замість чітких графіків. Енергетики продовжують ремонтувати обладнання та відновлювати подачу електрики. У п’ятницю, 6 березня частина міста тимчасово залишиться без світла через аварійні роботи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Ремонтні роботи

У п’ятницю, 6 березня, енергетики проводитимуть аварійний ремонт обладнання в Одесі. Роботи виконуватиме компанія ДТЕК "Одеські електромережі". За інформацією енергетиків, ремонт триватиме з 09:00 до 19:00. На цей час для безпечного виконання робіт частково знеструмлять Хаджибейський та Пересипський райони міста.

Фахівці пояснюють, що відключення потрібні, щоб провести ремонт пошкодженого обладнання та уникнути нових аварій у мережі. Водночас об’єкти критичної інфраструктури продовжать отримувати електроенергію. Енергетики також попереджають, що у разі оголошення повітряної тривоги ремонт можуть тимчасово зупинити. У такому випадку роботи триватимуть довше, ніж заплановано.

Після завершення ремонту світло почнуть поступово повертати в будинки одеситів. Цей процес може зайняти додатковий час, поки мережу повністю стабілізують.

Аварійні відключення

Стан енергосистеми поки не дозволяє чітко дотримуватися графіків відключень у всіх населених пунктах Одеської області. У частині громад діють планові обмеження, але технічні проблеми іноді заважають стабільній роботі мереж. Енергетики радять після появи світла не вмикати одразу всі електроприлади, щоб не перевантажувати систему. Актуальну інформацію про відключення за адресами рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах оператора системи розподілу та в чат-ботах.

Нагадаємо, ми повідомляли, що під час опалювального сезону деякі українці можуть зменшити витрати на комунальні послуги. Для таких домогосподарств держава передбачила спеціальний пільговий тариф на електроенергію. До 30 квітня домогосподарства з електроопаленням, які споживають до 2000 кВт/год на місяць, платять за електроенергію 2,64 грн за кВт/год.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже є комплексний план щодо захисту енергетичних об'єктів України. Водночас глава держави зауважив, що деякі великі об'єкти складно захистити.