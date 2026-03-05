Відео
Головна Одеса Ситуація зі світлом в Одесі завтра — якими будуть графіки

Ситуація зі світлом в Одесі завтра — якими будуть графіки

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 20:42
Графіки відключення світла в Одесі 6 березня
Нічний собор в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п'ятницю, 6 березня, в Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії. Одеська область залишається одним із найбільш уразливих регіонів через пошкодження енергомереж. У громадах намагаються працювати за плановими графіками, але в самій Одесі часто виникають аварійні відключення. Тому світло можуть вимикати раптово, без попередження.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Читайте також:

Аварійні відключення світла

Ситуація в енергосистемі регіону поки не дозволяє гарантувати чітке дотримання графіків у всіх населених пунктах. У деяких громадах уже запровадили планові обмеження, однак технічні проблеми все ще заважають стабільно працювати в такому режимі по всій області. Енергетики закликають жителів після відновлення електропостачання не вмикати одразу всі електроприлади, щоб не перевантажувати мережу. Інформацію про відключення за конкретними адресами радять перевіряти на офіційних ресурсах оператора системи розподілу та в чат-ботах.

Графіки відключення світла в Одесі

Наразі Одеса працює в режимі стабілізаційних обмежень, і реальна ситуація інколи змінюється швидше, ніж оновлюються графіки. Через це тривалість знеструмлень може коригуватися протягом дня залежно від навантаження на мережу. Аварійні бригади постійно відновлюють пошкоджені ділянки. Щоб уникнути нових раптових відключень у місті та області, необхідно завершити ремонтні роботи та не допустити нових ударів по енергетичній інфраструктурі.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що 4 березня, я частині Київського, Хаджибейського та Одеського районів Одеси зникало світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання та перевіряють обладнання.

Також ми писали, що опалювальний сезон в Україні завершиться лише за сприятливих погодних умов. Наразі наша крає має ресурси, аби орієнтуватися виключно на температурні показники у питанні завершення опалювального сезону, а не на заздалегідь визначені дати.  

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
