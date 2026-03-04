Відключення світла в Одесі та області 5 березня — що відомо

Дівчина йде нічною вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 5 березня, по Україні діятимуть обмеження електроспоживання. Водночас Одеська область і надалі залишається серед найбільш уразливих регіонів. Через серйозні пошкодження мереж ситуація тут нестабільна: у громадах намагаються дотримуватися планових графіків, тоді як в Одесі переважають аварійні знеструмлення. Світло можуть вимикати раптово й без попередження, коли навантаження на обладнання сягає критичних показників.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Аварійні відключення світла

Поточний стан мереж не дає змоги гарантувати суворе виконання графіків у кожній громаді. Частина області вже перейшла на планові обмеження, однак технічні збої не дозволяють запровадити такий режим повсюдно. Енергетики просять мешканців не вмикати всі прилади одночасно після відновлення електропостачання, аби не перевантажувати систему. Актуальні відомості щодо відключень за конкретними адресами радять перевіряти на офіційному сайті оператора та в чат-ботах.

Графіки відключення світла в Одесі

Нині Одеса працює в умовах стабілізаційних заходів, де реальна ситуація часто змінюється швидше за плани. Тривалість знеструмлень може коригуватися протягом дня залежно від навантаження. Аварійні бригади безупинно відновлюють пошкоджені ділянки мереж. Щоб уникнути раптових відключень у місті та області, потрібно завершити всі ремонти й не допустити нових ударів по енергетичній інфраструктурі.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у ніч проти 3 березня росіяни вкотре атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури у декількох регіонах. У деяких областях є знеструмлені споживачі. Енергетики працюють у посилено режимі, аби якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів.

