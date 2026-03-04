Отключение света в Одессе и области 5 марта - что известно

Девушка идет по ночной улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 5 марта, по всей Украине введут ограничения на потребление электроэнергии. Одесская область по-прежнему входит в число наиболее уязвимых регионов. Из-за серьёзных повреждений электросетей ситуация здесь остаётся нестабильной. В части районов стараются соблюдать плановые графики отключений, тогда как в Одессе чаще происходят аварийные отключения. Электроснабжение могут прерывать внезапно и без предварительного предупреждения при достижении критических нагрузок на оборудование.

Аварийные отключения света

Текущее состояние сетей не позволяет гарантировать строгое выполнение графиков в каждой громаде. Часть области уже перешла на плановые ограничения, однако технические сбои не позволяют ввести такой режим повсеместно. Энергетики просят жителей не включать все приборы одновременно после восстановления электроснабжения, чтобы не перегружать систему. Актуальные сведения об отключениях по конкретным адресам советуют проверять на официальном сайте оператора и в чат-ботах.

Графики отключения света в Одессе

Сейчас Одесса работает в условиях стабилизационных мероприятий, где реальная ситуация часто меняется быстрее планов. Продолжительность обесточиваний может корректироваться в течение дня в зависимости от нагрузки. Аварийные бригады непрерывно восстанавливают поврежденные участки сетей. Чтобы избежать внезапных отключений в городе и области, нужно завершить все ремонты и не допустить новых ударов по энергетической инфраструктуре.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что в ночь на 3 марта россияне в очередной раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. В некоторых областях есть обесточенные потребители. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов.

Также мы писали, что в Украине потребители обязаны ежемесячно передавать оператору системы распределения фактические данные со счетчика электроэнергии и вовремя рассчитываться за полученные услуги даже во время войны. В случае появления долгов может возникнуть угроза отключения электроснабжения.