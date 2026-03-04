Відео
Головна Одеса Три райони Одеси знову без світла — аварія в енергосистемі

Три райони Одеси знову без світла — аварія в енергосистемі

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 10:02
Аварійні відключення світла в Одесі через перевантаження мережі
Фахівець ремонтує електромережу. Фото ілюстративне: ДТЕК

Через постійні атаки РФ на енергетику України система працює на межі можливостей. Обладнання зазнає підвищених навантажень, що призводить до локальних аварій. Після чергового пошкодження частину Одеси тимчасово знеструмило. Енергетики працюють, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Аварія в енергосистемі Одеси
Повідомлення про аварію. Фото: скриншот з ДТЕК

Аварія в енергосистемі

У частині Київського, Хаджибейського та Одеського районів Одеси зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання та перевіряють обладнання.

Також в Одесі та окремих районних центрах області діють екстрені відключення поза графіком. Це вимушений крок, щоб зменшити навантаження на мережу та уникнути нових аварій.

Мешканців просять розумно споживати електроенергію, особливо у пікові години. Це допоможе швидше стабілізувати систему та знизити ризик повторних збоїв.

Ремонтні ремонти

Сьогодні, 4 березня, з 06:00 до 18:00 фахівці іншої енергетичної компанії проводитимуть терміновий ремонт обладнання. На час робіт для безпеки буде тимчасово знеструмлено Одеський район області, зокрема частково місто Одесу. Об’єкти критичної інфраструктури забезпечать електроенергією. Енергетики зазначають, що такі невідкладні ремонти можуть створювати незручності, але вони необхідні для стабілізації та поліпшення ситуації зі світлом в Одесі та передмісті. Роботи планують завершити якомога швидше, щоб повернути електрику в кожну оселю.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що опалювальний сезон в Україні завершиться лише за сприятливих погодних умов. Наразі країнає має ресурси, аби орієнтуватися виключно на температурні показники, у питанні завершення опалювального сезону, а не на заздалегідь визначені дати.  

Також ми писали, що заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин розповів, скільки потрібно часу для відновлення енергосистеми України після завершення війни. За його словами, йдеться про щонайменше пʼять років.

Одеса аварія Одеська область Новини Одеси відключення світла світло
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
