Аварійні відключення світла в Одесі через перевантаження мережі

Фото ілюстративне: ДТЕК

Через постійні атаки РФ на енергетику України система працює на межі можливостей. Обладнання зазнає підвищених навантажень, що призводить до локальних аварій. Після чергового пошкодження частину Одеси тимчасово знеструмило. Енергетики працюють, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Повідомлення про аварію. Фото: скриншот з ДТЕК

Аварія в енергосистемі

У частині Київського, Хаджибейського та Одеського районів Одеси зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання та перевіряють обладнання.

Також в Одесі та окремих районних центрах області діють екстрені відключення поза графіком. Це вимушений крок, щоб зменшити навантаження на мережу та уникнути нових аварій.

Мешканців просять розумно споживати електроенергію, особливо у пікові години. Це допоможе швидше стабілізувати систему та знизити ризик повторних збоїв.

Ремонтні ремонти

Сьогодні, 4 березня, з 06:00 до 18:00 фахівці іншої енергетичної компанії проводитимуть терміновий ремонт обладнання. На час робіт для безпеки буде тимчасово знеструмлено Одеський район області, зокрема частково місто Одесу. Об’єкти критичної інфраструктури забезпечать електроенергією. Енергетики зазначають, що такі невідкладні ремонти можуть створювати незручності, але вони необхідні для стабілізації та поліпшення ситуації зі світлом в Одесі та передмісті. Роботи планують завершити якомога швидше, щоб повернути електрику в кожну оселю.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

