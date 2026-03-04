Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Авария в энергосистеме — три района Одессы снова без света

Авария в энергосистеме — три района Одессы снова без света

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 10:02
В Одессе аварийные отключения электроэнергии из-за перегрузки сети
Специалист ремонтирует электросеть. Фото иллюстративное: ДТЭК

Из-за непрекращающихся атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины система функционирует на предельных мощностях. Оборудование подвергается чрезмерным нагрузкам, что вызывает локальные аварии. После очередного повреждения часть Одессы временно осталась без электроснабжения. Специалисты энергокомпаний прилагают все усилия для скорейшей стабилизации ситуации.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Реклама
Читайте также:
Аварія в енергосистемі Одеси
Сообщение об аварии. Фото: скриншот с ДТЭК

Авария в энергосистеме

В части Киевского, Хаджибейского и Одесского районов Одессы пропал свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения и проверяют оборудование.

Также в Одессе и отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения вне графика. Это вынужденный шаг, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и избежать новых аварий.

Жителей просят разумно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы. Это поможет быстрее стабилизировать систему и снизить риск повторных сбоев.

Ремонтные ремонты

Сегодня, 4 марта, с 06:00 до 18:00 специалисты другой энергетической компании будут проводить срочный ремонт оборудования. На время работ для безопасности будет временно обесточен Одесский район области, в том числе частично город Одессу. Объекты критической инфраструктуры обеспечат электроэнергией. Энергетики отмечают, что такие неотложные ремонты могут создавать неудобства, но они необходимы для стабилизации и улучшения ситуации со светом в Одессе и пригороде. Работы планируют завершить как можно скорее, чтобы вернуть электричество в каждый дом.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что отопительный сезон в Украине завершится только при благоприятных погодных условиях. Сейчас страна имеет ресурсы, чтобы ориентироваться исключительно на температурные показатели, в вопросе завершения отопительного сезона, а не на заранее определенные даты.

Также мы писали, что заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин рассказал, сколько нужно времени для восстановления энергосистемы Украины после завершения войны. По его словам, речь идет как минимум о пяти годах.

Одесса авария Одесская область Новости Одессы отключения света свет
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации