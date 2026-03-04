В Одессе аварийные отключения электроэнергии из-за перегрузки сети

Специалист ремонтирует электросеть. Фото иллюстративное: ДТЭК

Из-за непрекращающихся атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины система функционирует на предельных мощностях. Оборудование подвергается чрезмерным нагрузкам, что вызывает локальные аварии. После очередного повреждения часть Одессы временно осталась без электроснабжения. Специалисты энергокомпаний прилагают все усилия для скорейшей стабилизации ситуации.

Сообщение об аварии. Фото: скриншот с ДТЭК

Авария в энергосистеме

В части Киевского, Хаджибейского и Одесского районов Одессы пропал свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения и проверяют оборудование.

Также в Одессе и отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения вне графика. Это вынужденный шаг, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и избежать новых аварий.

Жителей просят разумно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы. Это поможет быстрее стабилизировать систему и снизить риск повторных сбоев.

Ремонтные ремонты

Сегодня, 4 марта, с 06:00 до 18:00 специалисты другой энергетической компании будут проводить срочный ремонт оборудования. На время работ для безопасности будет временно обесточен Одесский район области, в том числе частично город Одессу. Объекты критической инфраструктуры обеспечат электроэнергией. Энергетики отмечают, что такие неотложные ремонты могут создавать неудобства, но они необходимы для стабилизации и улучшения ситуации со светом в Одессе и пригороде. Работы планируют завершить как можно скорее, чтобы вернуть электричество в каждый дом.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что отопительный сезон в Украине завершится только при благоприятных погодных условиях. Сейчас страна имеет ресурсы, чтобы ориентироваться исключительно на температурные показатели, в вопросе завершения отопительного сезона, а не на заранее определенные даты.

Также мы писали, что заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин рассказал, сколько нужно времени для восстановления энергосистемы Украины после завершения войны. По его словам, речь идет как минимум о пяти годах.