Україна
Головна Одеса Частина Одеси завтра буде без світла цілий день — що відомо

Частина Одеси завтра буде без світла цілий день — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 13:51
Відключення електрики в Одесі 4 березня
Фахівці ремонтують електропостачання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Завтра, 4 березня, частина Одеси та Одеського району залишиться без електрики. Об’єкти критичної інфраструктури будуть забезпечені електропостачанням. Ремонтні роботи потрібні для стабілізації енергосистеми після численних обстрілів. Фахівці обіцяють максимально швидко відновити подачу світла.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Читайте також:

Відключення світла

Завтра, 4 березня з 06:00 до 18:00 частину Одеси та прилеглих районів буде знеструмлено через терміновий ремонт обладнання іншої енергетичної компанії. Для безпеки робіт електропостачання відключать на об’єктах житлового сектору, тоді як об’єкти критичної інфраструктури отримають електрику без перерв. Енергосистема області досі відновлюється після багаторазових обстрілів. Деякі лінії передачі та розподілу електроенергії були фізично зруйновані, тому повністю забезпечити світлом усі будинки наразі неможливо.

Фахівці обіцяють працювати максимально швидко та докладуть усіх зусиль, щоб повернути електропостачання у кожну оселю. Мешканців просять врахувати тимчасові незручності та дотримуватися правил безпеки під час відключення. 

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Відключення води

Зазначимо, сьогодні, 3 березня 2026 року з 10:00 до 23:00 у Київському, Приморському та Хаджибейському районах Одеси, а також у с. Лиманка, с. Червоний Хутір, житлових масивах "Райдужний", "Совіньйон 1–5", "Чорноморка" та ЖКП "Таїрове" тимчасово припинено подачу води. Це пов’язано з необхідністю проведення невідкладних аварійно-ремонтних робіт на об’єктах водопровідної інфраструктури. Мешканців та підприємства просять завчасно подбати про запас води. Для довідок працюють телефони гарячої лінії: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, коли в Україні покращиться ситуація із графіками відключень світла. За прогнозами генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка, вже у квітні світло вимикатимуть менше.

Також ми писали, що українці почали скаржитися на великі суми у комунальних платіжках. Вартість електрики не змінилася, однак витрати в багатьох громадян за січень бути вищими при тривалих відключеннях світла і блекаутах. "Космічні" платіжки викликають здивування як у населення, так і підприємців.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
