Графіки відключень світла в Одесі та області 3 березня: деталі

Люди купують каву. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 3 березня, вся Україна житиме в межах лімітів, проте Одещина залишається в епіцентрі енергетичних труднощів. Через серйозні пошкодження мереж ситуація в регіоні нерівномірна. Якщо райони намагаються дотримуватися графіку, то в самій Одесі діють аварійні вимкнення. Енергетики вимушені гасити світло без попереджень, як тільки навантаження на вціліле обладнання стає критичним.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Аварійні відключення світла

Нинішній стан одеських електромереж занадто нестабільний, щоб обіцяти роботу суворо за годинником у кожній громаді. Поки частина області вже перейшла на прогнозовані вимкнення, технічні обмеження заважають запровадити такий спокійний режим для всіх мешканців. Жителів просять допомагати енергосистемі: не вмикати все й одразу після появи струму, щоб не спалити мережі. Найсвіжіші новини щодо відключень за конкретними адресами краще моніторити на офіційному сайті оператора або у зручних чат-ботах.

Графіки відключення світла в Одесі

Наразі Одеса перебуває в зоні стабілізаційних заходів, де реальний стан справ часто диктує свої правила всупереч планам. Тривалість відсутності світла може змінюватися в реальному часі залежно від того, як система тримає навантаження. Ремонтні бригади працюють без перепочинку, відновлюючи понівечені ділянки. Для того, щоб місто та область нарешті забули про раптові вимкнення, потрібно завершити поточний ремонт і відсутність нових атак.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українці почали скаржитися на великі суми у комунальних платіжках. Вартість електрики не змінилася, однак витрати в багатьох громадян за січень бути вищими при тривалих відключеннях світла і блекаутах. "Космічні" платіжки викликають здивування як у населення, так і підприємців.

Також ми писали про те, коли в Україні покращиться ситуація із графіками відключень світла. За прогнозами генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка, вже у квітні світло вимикатимуть менше.