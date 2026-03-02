Графики отключений света в Одессе и области 3 марта: детали

Люди покупают кофе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 3 марта, вся Украина будет жить в рамках установленных лимитов, однако Одесская область продолжает сталкиваться с серьёзными энергетическими проблемами. В регионе ситуация остаётся нестабильной из-за значительных повреждений электросетей. В то время как некоторые районы стараются соблюдать график отключений, в самой Одессе происходят экстренные отключения электроэнергии. Энергетики вынуждены отключать свет без предупреждений при достижении критической нагрузки на оставшееся оборудование.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Аварийные отключения света

Нынешнее состояние одесских электросетей слишком нестабильно, чтобы обещать работу строго по часам в каждой громаде. Пока часть области уже перешла на прогнозируемые отключения, технические ограничения мешают ввести такой спокойный режим для всех жителей. Жителей просят помогать энергосистеме: не включать все и сразу после появления тока, чтобы не сжечь сети. Самые свежие новости об отключениях по конкретным адресам лучше мониторить на официальном сайте оператора или в удобных чат-ботах.

Графики отключения света в Одессе

Сейчас Одесса находится в зоне стабилизационных мероприятий, где реальное положение дел часто диктует свои правила вопреки планам. Продолжительность отсутствия света может меняться в реальном времени в зависимости от того, как система держит нагрузку. Ремонтные бригады работают без передышки, восстанавливая истерзанные участки. Для того, чтобы город и область наконец-то забыли о внезапных отключениях, нужно завершить текущий ремонт и отсутствие новых атак.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что украинцы начали жаловаться на большие суммы в коммунальных платежках. Стоимость электричества не изменилась, однако расходы у многих граждан за январь быть выше при длительных отключениях света и блэкаутах. "Космические" платежки вызывают недоумение как у населения, так и предпринимателей.

Также мы писали о том, когда в Украине улучшится ситуация с графиками отключений света. По прогнозам генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко, уже в апреле свет будут выключать меньше.