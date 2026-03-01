Отключения света в Одессе 2 марта: графики

Машины едут по темной улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 2 марта, в Одесской области введут стабилизационные графики отключений. В Одессе и отдельных райцентрах будут действовать экстренные отключения вне графика. После ударов по энергетике ситуация в регионе остается сложной.

Аварийные отключения света

Самой сложной остается ситуация в части Одесского района области, в частности в Киевском районе Одессы. Также перебои со светом пока фиксируют в части Приморского и Хаджибейского районов, а локально и в Пересыпском.

Какие районы Одесской области в сложной ситуации

Нагрузка на сети растет и в области. Больше всего проблем наблюдается в Одесском, Измаильском, Болградском и Белгород-Днестровском районах. В часы пикового потребления значительная часть жителей может одновременно оставаться без электроэнергии. Энергетики объясняют, что пока продолжаются ремонтные работы, полностью стабилизировать систему невозможно.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Цены на электроэнергию в 2026 году

В Украине в 2026 году могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. По оценкам экспертов, цена может подняться до 5-5,5 грн за кВт-ч. Одной из основных причин называют серьезные повреждения энергетики Украины.

Подобные аргументы уже звучали ранее. В частности, в предыдущие годы повышение тарифов объясняли необходимостью собрать средства на ремонт энергетических объектов. Тогда речь шла о десятках миллиардов гривен, которые планировали направить на восстановление системы.

Напомним, в марте 2026 года новых повышений тарифов на коммунальные услуги в Одессе не будет. Свет, газ, вода, мусор, транспорт и парковка остаются по действующим ценам.

Также мы писали, что в Одессе уже началась подготовка к осенне-зимнему периоду 2026/2027. В городе разрабатывают План энергетической устойчивости, который должен помочь выдержать регулярные атаки на энергосистему. План предусматривает использование когенерационных установок, генераторов, солнечных электростанций и других альтернативных решений.