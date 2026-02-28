Тарифы на коммуналку в Одессе в марте: чего ждать

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE

В марте 2026 года в Одессе не будет повышений тарифов на коммунальные услуги. Свет, газ, вода, мусор, транспорт и парковка остаются по действующим ценам.

Цены на свет

В марте бытовой тариф на электроэнергию остается 4,32 гривны за киловатт-час. Для владельцев двухзонных счетчиков ночная ставка составляет 2,16 гривны за кВтч. Если домохозяйство использует электроотопление, действует льготный тариф 2,64 гривны за кВтч до лимита 2 000 кВтч в месяц.

Тариф на газ

Газ для населения стоит 7,96 гривны за кубометр по НДС. Отдельно оплачивается доставка — 1 308 гривен за кубометр. В итоге фактическая стоимость одного куба с транспортировкой превышает девять гривен.

Стоимость воды

Вода в Одессе тарифицируется по 14,93 гривны за кубометр без НДС, водоотвод — 14,37 гривны без НДС. С учетом налога суммарная стоимость составляет около 35 гривен за кубометр "вода плюс канализация".

Вывоз мусора

Вывоз бытовых отходов в многоэтажках стоит от 33,99 до 35,49 гривен на человека в месяц — в зависимости от компании. В частном секторе тариф составляет от 58,68 до 61,26 гривны с человека. Если в квартире зарегистрированы три жителя, плата за мусор превысит 100 гривен в месяц.

Какие цены на отопление в Одессе для населения

В настоящее время в городе действует тариф для населения на уровне около 1813 гривен за 1 гигакалорию. Для домов, где нет счетчика, оплата начисляется по площади — в среднем это примерно 30,7 гривны за квадратный метр отапливаемой площади. В результате сумма в платежке зависит от размера квартиры и фактического потребления тепла.

Для других категорий потребителей тарифы значительно выше. В частности, бюджетные учреждения платят более 4500 гривен за гигакалорию, религиозные организации — почти 5000 гривен, а бизнес — более 5500 гривен. Такую разницу объясняют отсутствием государственных ограничений для этих групп.

Проезд в общественном транспорте

Электротранспорт в Одессе не работает с 13 декабря после российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений часть сети осталась без питания, поэтому трамваи и троллейбусы не выходят на маршруты.

Вместо них по городу курсируют социальные автобусы. Они дублируют основные маршруты электротранспорта и проезд у них бесплатный.

В то же время, если ситуация изменится, то стоимость поездки в трамваях и троллейбусах будет составлять 15 гривен. Проезд в маршрутках остается на уровне 20 гривен в пределах города и 40 гривен до 6 километра Овидиопольской дороги.

Парковка на муниципальных площадках остается по 30 гривен в час. Месячный абонемент стоит около 2 500 гривен, годовой — около 22 800 гривен.

Напомним, до конца 2026 года в Украине могут вырасти тарифы на электричество, газ, отопление и горячую воду, то есть на все коммунальные услуги. Эти изменения предусмотрены в тексте меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом. Однако утверждение рыночных цен для населения следует ждать не раньше окончания полномасштабной войны.

Также мы писали, что Одесса уже начала подготовку к осенне-зимнему периоду 2026/2027. В городе разрабатывается План энергетической устойчивости, который должен помочь выдержать регулярные атаки на энергосистему. План предполагает использование когенерационных установок, генераторов, солнечных электростанций и других альтернативных решений.