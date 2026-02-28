Тарифи на комірне в Одесі у березені 2026

Чоловік рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

У березні 2026 року нових підвищень тарифів на комунальні послуги в Одесі не буде. Світло, газ, вода, сміття, транспорт і паркування залишаються за чинними цінами.

Ціни на світло

У березні побутовий тариф на електроенергію залишається 4,32 гривні за кіловат-годину. Для власників двозонних лічильників нічна ставка становить 2,16 гривні за кВт·год. Якщо домогосподарство використовує електроопалення, діє пільговий тариф 2,64 гривні за кВт·год до ліміту 2 000 кВт·год на місяць.

Тариф на газ

Газ для населення коштує 7,96 гривні за кубометр з ПДВ. Окремо сплачується доставка — 1 308 гривень за кубометр. У підсумку фактична вартість одного куба з транспортуванням перевищує дев’ять гривень.

Вартість води

Вода в Одесі тарифікується по 14,93 гривні за кубометр без ПДВ, водовідведення — 14,37 гривні без ПДВ. З урахуванням податку сумарна вартість становить приблизно 35 гривень за кубометр "вода плюс каналізація".

Вивіз сміття

Вивіз побутових відходів у багатоповерхівках коштує від 33,99 до 35,49 гривень на одну особу на місяць — залежно від компанії. У приватному секторі тариф становить від 58,68 до 61,26 гривні з людини. Якщо в квартирі зареєстровані троє мешканців, плата за сміття перевищить 100 гривень на місяць.

Які ціни на опалення в Одесі для населення

Наразі в місті діє тариф для населення на рівні близько 1813 гривень за 1 гігакалорію. Для тих будинків, де немає лічильника, оплата нараховується за площею — у середньому це приблизно 30,7 гривні за квадратний метр опалювальної площі. У підсумку сума в платіжці залежить від розміру квартири та фактичного споживання тепла.

Для інших категорій споживачів тарифи значно вищі. Зокрема, бюджетні установи платять понад 4500 гривень за гігакалорію, релігійні організації — майже 5000 гривень, а бізнес — понад 5500 гривень. Таку різницю пояснюють відсутністю державних обмежень для цих груп.

Проїзд в громадському транспорті

Зазначимо, електротранспорт в Одесі не працює з 13 грудня після російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Через пошкодження частина мережі залишилася без живлення, тому трамваї та тролейбуси не виходять на маршрути.

Замість них містом курсують соціальні автобуси. Вони дублюють основні маршрути електротранспорту, і проїзд у них безкоштовний.

Водночас якщо ситуація зміниться, то вартість поїздки у трамваях і тролейбусах становитиме 15 гривень. Проїзд у маршрутках залишається на рівні 20 гривень у межах міста та 40 гривень до 6-го кілометра Овідіопольської дороги.

Паркування на муніципальних майданчиках залишається по 30 гривень за годину. Місячний абонемент коштує приблизно 2 500 гривень, річний — близько 22 800 гривень.

Нагадаємо, до кінця 2026 року в Україні можуть зрости тарифи на електрику, газ, опалення та гарячу воду, тобто на всі комунальні послуги. Такі зміни передбачені в тексті меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Однак затвердження ринкових цін для населення варто чекати не раніше закінчення повномасштабної війни.

Також ми писали, що Одеса вже почала підготовку до осінньо-зимового періоду 2026/2027. У місті розробляють План енергетичної стійкості, який має допомогти витримати регулярні атаки на енергосистему. План передбачає використання когенераційних установок, генераторів, сонячних електростанцій та інших альтернативних рішень.