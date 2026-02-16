Відео
Вартість газу у березні — як зміниться тариф для одеситів

Вартість газу у березні — як зміниться тариф для одеситів

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 17:53
Тариф на газ в Одесі у березні 2026: яка ціна за куб
Газова плита. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У березні одесити платитимуть за газ за чинними тарифами без підвищення. Попри зростання витрат на ринку, ціна для населення залишається фіксованою.

Новини.LIVE розповідає, скільки одесити платитимуть за блакитне паливо у березні.

Читайте також:

Скільки платитимуть одесити

Побутові споживачі в Одесі й далі сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр газу. Доставка, яку забезпечує компанія "Одесагаз", коштує 1,308 грн за кубометр. 

Цей тариф діє в межах державного регулювання під час воєнного стану. Він гарантує стабільну вартість газу для населення незалежно від ситуації на ринку.

Проте експерти нагадують, що мораторій не вічний. Якщо його скасують, вартість газу може зрости вже цієї весни. 

Ціни на газ для бізнесу

Транспортування газу для бізнесу становить 501,97 грн за тисячу кубометрів. Загалом, доставка для бізнесу зросла на 305%  порівняно з позаминулим роком. Це може позначитися на вартості товарів і послуг, адже компанії закладають витрати на енергоресурси у свою ціну.

Нагадаємо, з березня сума оплати паркування в Одесі залишається без змін. Вартість години стоянки, пільги для окремих категорій водіїв і система штрафів діятимуть за раніше встановленими нормами.

Також ми писали, що у березні вартість електроенергії для мешканців Одеси залишиться без змін. Базовий тариф для населення зберігається на попередньому рівні.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
