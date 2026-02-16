Тариф на газ в Одессе в марте 2026 года: какая цена за куб

Газовая плита. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В марте одесситы будут платить за газ по действующим тарифам без повышения. Несмотря на рост расходов на рынке, цена для населения остается фиксированной.

Новини.LIVE рассказывает, сколько одесситы будут платить за голубое топливо в марте.

Сколько будут платить одесситы

Бытовые потребители в Одессе и дальше будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Доставка, которую обеспечивает компания "Одессагаз", стоит 1,308 грн за кубометр.

Этот тариф действует в рамках государственного регулирования во время военного положения. Он гарантирует стабильную стоимость газа для населения независимо от ситуации на рынке.

Однако эксперты напоминают, что мораторий не вечен. Если его отменят, стоимость газа может вырасти уже этой весной.

Цены на газ для бизнеса

Транспортировка газа для бизнеса составляет 501,97 грн за тысячу кубометров. В общем, доставка для бизнеса выросла на 305% по сравнению с позапрошлым годом. Это может сказаться на стоимости товаров и услуг, ведь компании закладывают расходы на энергоресурсы в свою цену.

Напомним, с марта сумма оплаты парковки в Одессе остается без изменений. Стоимость часа стоянки, льготы для отдельных категорий водителей и система штрафов будут действовать по ранее установленным нормам.

Также мы писали, что в марте стоимость электроэнергии для жителей Одессы останется без изменений. Базовый тариф для населения сохраняется на прежнем уровне.