Тариф на тепло в Одесі — ціни на опалення у березні

Тарифи на тепло в Одесі — що буде з цінами у березні
У березні 2026 року одесити платитимуть за тепло за чинними тарифами без підвищення. Попри складну ситуацію в енергетиці, ціни для населення залишаються замороженими через державний мораторій. Мова йде про період дії воєнного стану, коли підвищення цін на тепло для населення заборонене.
Про це інформують Новини.LIVE.
Які ціни на опалення в Одесі для населення
Наразі в місті діє тариф для населення на рівні близько 1813 гривень за 1 гігакалорію. Для тих будинків, де немає лічильника, оплата нараховується за площею, у середньому це приблизно 30,7 гривні за квадратний метр опалювальної площі. У підсумку сума в платіжці залежить від розміру квартири та фактичного споживання тепла.
Ціни на опалення для бізнесу і бюджетних установ
Для інших категорій споживачів тарифи значно вищі. Зокрема, бюджетні установи платять понад 4500 гривень за гігакалорію, релігійні організації — майже 5000 гривень, а бізнес — понад 5500 гривень. Таку різницю пояснюють відсутністю державних обмежень для цих груп.
Зазначимо, що у березні на суму у квитанціях впливатиме й погода. Якщо буде тепліше, подачу тепла можуть зменшувати або взагалі відключити, і нарахування стануть нижчими.
Нагадаємо, з березня сума оплати паркування в Одесі залишається без змін. Вартість години стоянки, пільги для окремих категорій водіїв і система штрафів діятимуть за раніше встановленими нормами.
Також ми писали, що у березні вартість електроенергії для мешканців Одеси залишиться без змін. Базовий тариф для населення зберігається на попередньому рівні.
Читайте Новини.LIVE!