Тариф на тепло в Одесі — ціни на опалення у березні

У березні 2026 року одесити платитимуть за тепло за чинними тарифами без підвищення. Попри складну ситуацію в енергетиці, ціни для населення залишаються замороженими через державний мораторій. Мова йде про період дії воєнного стану, коли підвищення цін на тепло для населення заборонене.

Які ціни на опалення в Одесі для населення

Наразі в місті діє тариф для населення на рівні близько 1813 гривень за 1 гігакалорію. Для тих будинків, де немає лічильника, оплата нараховується за площею, у середньому це приблизно 30,7 гривні за квадратний метр опалювальної площі. У підсумку сума в платіжці залежить від розміру квартири та фактичного споживання тепла.

Ціни на опалення для бізнесу і бюджетних установ

Для інших категорій споживачів тарифи значно вищі. Зокрема, бюджетні установи платять понад 4500 гривень за гігакалорію, релігійні організації — майже 5000 гривень, а бізнес — понад 5500 гривень. Таку різницю пояснюють відсутністю державних обмежень для цих груп.

Зазначимо, що у березні на суму у квитанціях впливатиме й погода. Якщо буде тепліше, подачу тепла можуть зменшувати або взагалі відключити, і нарахування стануть нижчими.

