Тарифы на тепло в Одессе — что будет с ценами в марте

Дата публикации 15 февраля 2026 17:47
Тариф на тепло в Одессе - цены на отопление в марте
Человек держит чашку чая возле радиатора отопления. Фото иллюстративное: freepik

В марте 2026 года одесситы будут платить за тепло по действующим тарифам без повышения. Несмотря на сложную ситуацию в энергетике, цены для населения остаются замороженными из-за государственного моратория. Речь идет о периоде действия военного положения, когда повышение цен на тепло для населения запрещено.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Читайте также:

Какие цены на отопление в Одессе для населения

Сейчас в городе действует тариф для населения на уровне около 1813 гривен за 1 гигакалорию. Для тех домов, где нет счетчика, оплата начисляется по площади, в среднем это примерно 30,7 гривны за квадратный метр отапливаемой площади. В итоге сумма в платежке зависит от размера квартиры и фактического потребления тепла.

Цены на отопление для бизнеса и бюджетных учреждений

Для других категорий потребителей тарифы значительно выше. В частности, бюджетные учреждения платят более 4500 гривен за гигакалорию, религиозные организации — почти 5000 гривен, а бизнес — более 5500 гривен. Такую разницу объясняют отсутствием государственных ограничений для этих групп.

Отметим, что в марте на сумму в квитанциях будет влиять и погода. Если будет теплее, подачу тепла могут уменьшать или вообще отключить, и начисления станут ниже.

Напомним, с марта сумма оплаты парковки в Одессе остается без изменений. Стоимость часа стоянки, льготы для отдельных категорий водителей и система штрафов будут действовать по ранее установленным нормам.

Также мы писали, что в марте стоимость электроэнергии для жителей Одессы останется без изменений. Базовый тариф для населения сохраняется на прежнем уровне.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
