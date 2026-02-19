Тариф на вывоз мусора - какие цены в Одессе будут в марте

Баки для мусора. Фото: Новини.LIVE

Одесситы в марте будут платить за вывоз мусора по старым тарифам. Несмотря на подорожание топлива, содержание полигонов предприятий и ремонт техники цены для населения пока пересматривать не будут.

Об этом информирует Новини.LIVE с ссылкой на сайт Одесского городского совета.

Реклама

Читайте также:

Тариф на вывоз мусора

В городе действует несколько компаний, которые отвечают за вывоз бытовых отходов в разных районах. Именно от оператора и типа жилья зависит сумма в платежке. Услугу в Одессе предоставляют разные операторы в зависимости от района: например, в Киевском работает "Клиар-Сити", в Суворовском — "Эко-Ренессанс", в Приморском — "ТВ-Серрус", а в Хаджибейском — коммунальное предприятие.

По состоянию на март тарифы будут такими:

для жителей многоэтажек

"Эко-Ренессанс" — 35,49 грн с человека в месяц,

"Клиар-Сити" — 33,99 грн,

"ТВ-Серрус" — 34,80 грн,

"Одескоммунтранс" — 34,13 грн.

для частного сектора

"Эко-Ренессанс" — 61,26 грн с человека,

"Клиар-Сити" — 58,68 грн,

"ТВ-Серрус" — 60,07 грн,

"Одескомунтранс" — 58,89 грн.

Отметим, что сумма в платежке зависит от количества зарегистрированных жильцов. Чем больше людей в квартире или доме, тем выше платеж. Например, семья из трех человек в многоэтажке платит примерно от 100 до 105 гривен в месяц.

Что входит в услугу

В тариф входит сбор, перевозка и утилизация бытовых отходов. Это означает не только вывоз контейнеров, но и обслуживание площадок и захоронение или переработку мусора. Тариф формируется с учетом расходов на топливо, технику, зарплаты и полигоны.

Почему цены могут измениться

Сейчас тарифы остаются стабильными, но предприятия уже говорят о росте расходов. Речь идет о подорожании топлива, ремонте техники и содержании полигонов. Если расходы будут расти и в дальнейшем, компании могут инициировать пересмотр тарифов.

Напомним, в марте тарифы на воду для одесситов не изменятся. Несмотря на новые расчеты для предприятий, для населения цены остаются замороженными, которые установили еще до полномасштабной войны. Во время военного положения их не пересматривают.

Также мы писали, что бытовые потребители в Одессе и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Доставка, которую обеспечивает компания "Одессагаз", стоит 1,308 грн за кубометр. Этот тариф действует в рамках государственного регулирования во время военного положения.