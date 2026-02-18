Тариф на воду в Одессе в марте 2026 года: цена за кубометр

Человек моет руки. Фото иллюстративное: freepik

В марте тарифы на воду для одесситов пока не изменятся. Цены для населения цены остаются замороженными на уровне, который установили еще до начала полномасштабного вторжения. Сейчас их не пересматривают.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за воду в марте.

Стоимость воды в Одессе

Для населения в Одессе действует такой тариф:

за водоснабжение — 14,93 грн за 1 кубометр без НДС,

за водоотведение — 14,37 грн за 1 кубометр без НДС.

Если добавить НДС, фактическая цена составляет примерно 35 гривен за кубометр воды вместе с водоотводом. Именно такую сумму одесситы видят в платежках.

Сумма к оплате зависит от объема использованной воды. Если в квартире есть счетчик, счет формируют по фактическому потреблению. Без счетчика начисления проводят по нормам, и они часто получаются больше.

Отдельно добавляется абонплата. Она может составлять до 85,88 гривны в месяц за обслуживание двух услуг - воды и канализации.

Тарифы на воду для бизнеса

В то же время для бизнеса тарифы значительно выше. Например, другие потребители, кроме населения, платят более 30 гривен за кубометр воды без НДС и около 24 гривен за водоотвод.

Напомним, в марте одесситы будут платить за содержание домов по действующим тарифам. В то же время суммы в квитанциях в городе различаются в зависимости от управляющей компании или решения жителей дома. Именно поэтому даже соседние дома могут платить по-разному.

Также мы писали, что бытовые потребители в Одессе и дальше будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Доставка, которую обеспечивает компания "Одессагаз", стоит 1,308 грн за кубометр. Этот тариф действует в рамках государственного регулирования во время военного положения.