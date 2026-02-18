Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Тарифы на воду в Одессе — что изменится с марта месяца

Тарифы на воду в Одессе — что изменится с марта месяца

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 17:49
Тариф на воду в Одессе в марте 2026 года: цена за кубометр
Человек моет руки. Фото иллюстративное: freepik

В марте тарифы на воду для одесситов пока не изменятся. Цены для населения цены остаются замороженными на уровне, который установили еще до начала полномасштабного вторжения. Сейчас их не пересматривают.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за воду в марте.

Реклама
Читайте также:

Стоимость воды в Одессе

Для населения в Одессе действует такой тариф:

  • за водоснабжение — 14,93 грн за 1 кубометр без НДС,
  • за водоотведение — 14,37 грн за 1 кубометр без НДС.

Если добавить НДС, фактическая цена составляет примерно 35 гривен за кубометр воды вместе с водоотводом. Именно такую сумму одесситы видят в платежках.

Сумма к оплате зависит от объема использованной воды. Если в квартире есть счетчик, счет формируют по фактическому потреблению. Без счетчика начисления проводят по нормам, и они часто получаются больше.

Отдельно добавляется абонплата. Она может составлять до 85,88 гривны в месяц за обслуживание двух услуг - воды и канализации.

Тарифы на воду для бизнеса

В то же время для бизнеса тарифы значительно выше. Например, другие потребители, кроме населения, платят более 30 гривен за кубометр воды без НДС и около 24 гривен за водоотвод.

Напомним, в марте одесситы будут платить за содержание домов по действующим тарифам. В то же время суммы в квитанциях в городе различаются в зависимости от управляющей компании или решения жителей дома. Именно поэтому даже соседние дома могут платить по-разному.

Также мы писали, что бытовые потребители в Одессе и дальше будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Доставка, которую обеспечивает компания "Одессагаз", стоит 1,308 грн за кубометр. Этот тариф действует в рамках государственного регулирования во время военного положения.

тарифы Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации