Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Тариф за содержание домов в Одессе — что изменится в марте

Тариф за содержание домов в Одессе — что изменится в марте

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 18:42
Содержание домов в Одессе: тариф в марте
Человек проверяет раунки ха коммунальные услуги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В марте одесситы будут платить за содержание домов по действующим тарифам. В то же время суммы в квитанциях в городе различаются в зависимости от управляющей компании или решения жильцов дома.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за содержание домов (УБПТ) в марте.

Реклама
Читайте также:

Цены на УБПТ в Одессе

Отметим, что Одессе нет единой цены на обслуживание жилья. Каждый дом или ОСМД сам выбирает управляющего и согласовывает тариф. Именно поэтому даже соседние дома могут платить по-разному.

  • Bona Vita — 5,67 грн за кв. м,
  • Комфорт Сервис — 6,15 грн за кв. м,
  • Суворовский — 5,00 грн за кв. м,
  • Ренессанс — 5,50 грн за кв. м,
  • Евроформат — 6,20 грн за кв. м,
  • Сервис Плюс — 6,50 грн за кв. м,
  • Наш Дом — 5,70 грн за кв. м.

Сколько платят одесситы

Сумма в платежке зависит от площади квартиры. Например, за жилье 50 квадратных метров жители платят в среднем от 250 до 325 гривен в месяц, в зависимости от тарифа и набора услуг.

Что входит в платежку

Оплата за обслуживание обычно включает уборку подъездов и придомовой территории, освещение мест общего пользования, техническое обслуживание внутренних сетей и ремонт лифтов. Также в тариф входят мелкие ремонты и содержание общего имущества дома. Некоторые компании предлагают дополнительные услуги - например, охрану, видеонаблюдение или уход за зелеными зонами, и это влияет на итоговую сумму.

Напомним, в марте одесситы будут платить за газ по действующим тарифам без повышения. Несмотря на рост расходов на рынке, цена для населения остается фиксированной. Бытовые потребители и дальше будут платить 7,96 грн за кубометр газа.

Также мы писали, что в марте стоимость электроэнергии для жителей Одессы останется без изменений. Базовый тариф для населения сохраняется на прежнем уровне, в то же время владельцы двухзонных счетчиков будут иметь возможность существенно уменьшить расходы благодаря ночному тарифу. Перейти на такой способ учета может каждый потребитель, оформив стандартный пакет документов.

тарифы коммунальные услуги Одесса Одесская область уборка Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации