Содержание домов в Одессе: тариф в марте

В марте одесситы будут платить за содержание домов по действующим тарифам. В то же время суммы в квитанциях в городе различаются в зависимости от управляющей компании или решения жильцов дома.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за содержание домов (УБПТ) в марте.

Цены на УБПТ в Одессе

Отметим, что Одессе нет единой цены на обслуживание жилья. Каждый дом или ОСМД сам выбирает управляющего и согласовывает тариф. Именно поэтому даже соседние дома могут платить по-разному.

Bona Vita — 5,67 грн за кв. м,

Комфорт Сервис — 6,15 грн за кв. м,

Суворовский — 5,00 грн за кв. м,

Ренессанс — 5,50 грн за кв. м,

Евроформат — 6,20 грн за кв. м,

Сервис Плюс — 6,50 грн за кв. м,

Наш Дом — 5,70 грн за кв. м.

Сколько платят одесситы

Сумма в платежке зависит от площади квартиры. Например, за жилье 50 квадратных метров жители платят в среднем от 250 до 325 гривен в месяц, в зависимости от тарифа и набора услуг.

Что входит в платежку

Оплата за обслуживание обычно включает уборку подъездов и придомовой территории, освещение мест общего пользования, техническое обслуживание внутренних сетей и ремонт лифтов. Также в тариф входят мелкие ремонты и содержание общего имущества дома. Некоторые компании предлагают дополнительные услуги - например, охрану, видеонаблюдение или уход за зелеными зонами, и это влияет на итоговую сумму.

Напомним, в марте одесситы будут платить за газ по действующим тарифам без повышения. Несмотря на рост расходов на рынке, цена для населения остается фиксированной. Бытовые потребители и дальше будут платить 7,96 грн за кубометр газа.

Также мы писали, что в марте стоимость электроэнергии для жителей Одессы останется без изменений. Базовый тариф для населения сохраняется на прежнем уровне, в то же время владельцы двухзонных счетчиков будут иметь возможность существенно уменьшить расходы благодаря ночному тарифу. Перейти на такой способ учета может каждый потребитель, оформив стандартный пакет документов.