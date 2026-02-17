Утримання будинків в Одесі: тариф у березні

Людина перевіряє раунки ха комунальні послуги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У березні одесити платитимуть за утримання будинків за чинними тарифами. Водночас суми у квитанціях у місті різняться в залежності від керуючої компанії або рішення мешканців будинку.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за утримання будинків (УБПТ) у березні.

Ціни на УБПТ в Одесі

Зазначимо, що Одесі немає єдиної ціни на обслуговування житла. Кожен будинок або ОСББ сам обирає управителя і погоджує тариф. Саме тому навіть сусідні будинки можуть платити по-різному.

Bona Vita — 5,67 грн за кв. м,

Комфорт Сервіс — 6,15 грн за кв. м,

Суворовський — 5,00 грн за кв. м,

Ренесанс — 5,50 грн за кв. м,

Євроформат — 6,20 грн за кв. м,

Сервіс Плюс — 6,50 грн за кв. м,

Наш Дім — 5,70 грн за кв. м.

Скільки платять одесити

Сума у платіжці залежить від площі квартири. Наприклад, за житло 50 квадратних метрів мешканці платять у середньому від 250 до 325 гривень на місяць, залежно від тарифу та набору послуг.

Що входить у платіжку

Оплата за обслуговування зазвичай включає прибирання під’їздів і прибудинкової території, освітлення місць загального користування, технічне обслуговування внутрішніх мереж і ремонт ліфтів. Також у тариф входять дрібні ремонти та утримання спільного майна будинку. Деякі компанії пропонують додаткові послуги — наприклад, охорону, відеоспостереження або догляд за зеленими зонами, і це впливає на підсумкову суму.

Нагадаємо, у березні одесити платитимуть за газ за чинними тарифами без підвищення. Попри зростання витрат на ринку, ціна для населення залишається фіксованою. Побутові споживачі й далі сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр газу.

Також ми писали, що у березні вартість електроенергії для мешканців Одеси залишиться без змін. Базовий тариф для населення зберігається на попередньому рівні, водночас власники двозонних лічильників матимуть можливість істотно зменшити витрати завдяки нічному тарифу. Перейти на такий спосіб обліку може кожен споживач, оформивши стандартний пакет документів.