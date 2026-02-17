Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Тариф за утримання будинків в Одесі — що зміниться у березні

Тариф за утримання будинків в Одесі — що зміниться у березні

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 18:42
Утримання будинків в Одесі: тариф у березні
Людина перевіряє раунки ха комунальні послуги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У березні одесити платитимуть за утримання будинків за чинними тарифами. Водночас суми у квитанціях у місті різняться в залежності від керуючої компанії або рішення мешканців будинку.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за утримання будинків (УБПТ) у березні.

Реклама
Читайте також:

Ціни на УБПТ в Одесі

Зазначимо, що Одесі немає єдиної ціни на обслуговування житла. Кожен будинок або ОСББ сам обирає управителя і погоджує тариф. Саме тому навіть сусідні будинки можуть платити по-різному.

  • Bona Vita — 5,67 грн за кв. м,
  • Комфорт Сервіс — 6,15 грн за кв. м,
  • Суворовський — 5,00 грн за кв. м,
  • Ренесанс — 5,50 грн за кв. м,
  • Євроформат — 6,20 грн за кв. м,
  • Сервіс Плюс — 6,50 грн за кв. м,
  • Наш Дім — 5,70 грн за кв. м.

Скільки платять одесити

Сума у платіжці залежить від площі квартири. Наприклад, за житло 50 квадратних метрів мешканці платять у середньому від 250 до 325 гривень на місяць, залежно від тарифу та набору послуг.

Що входить у платіжку

Оплата за обслуговування зазвичай включає прибирання під’їздів і прибудинкової території, освітлення місць загального користування, технічне обслуговування внутрішніх мереж і ремонт ліфтів. Також у тариф входять дрібні ремонти та утримання спільного майна будинку. Деякі компанії пропонують додаткові послуги — наприклад, охорону, відеоспостереження або догляд за зеленими зонами, і це впливає на підсумкову суму.

Нагадаємо, у березні одесити платитимуть за газ за чинними тарифами без підвищення. Попри зростання витрат на ринку, ціна для населення залишається фіксованою. Побутові споживачі й далі сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр газу.

Також ми писали, що у березні вартість електроенергії для мешканців Одеси залишиться без змін. Базовий тариф для населення зберігається на попередньому рівні, водночас власники двозонних лічильників матимуть можливість істотно зменшити витрати завдяки нічному тарифу. Перейти на такий спосіб обліку може кожен споживач, оформивши стандартний пакет документів.

тарифи комунальні послуги Одеса Одеська область прибирання Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації