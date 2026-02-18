Відео
Ціни на воду в Одесі — скільки містяни платитимуть у березні

Дата публікації: 18 лютого 2026 17:49
Тариф на воду в Одесі у березні 2026: ціна за кубометр
Вода тече з крана. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У березні тарифи на воду для одеситів не зміняться. Попри нові розрахунки для підприємств, для населення ціни залишаються замороженими, які встановили ще до повномасштабної війни. Під час воєнного стану їх не переглядають.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за воду у березні.

Вартість води в Одесі

Для населення в Одесі діє такий тариф:

  • за водопостачання — 14,93 грн за 1 кубометр без ПДВ,
  • за водовідведення — 14,37 грн за 1 кубометр без ПДВ.

Якщо додати ПДВ, фактична ціна становить приблизно 35 гривень за кубометр води разом із водовідведенням. Саме таку суму одесити бачать у платіжках.

Сума до сплати залежить від обсягу використаної води. Якщо у квартирі є лічильник, рахунок формують за фактичним споживанням. Без лічильника нарахування проводять за нормами, і вони часто виходять більшими.

Окремо додається абонплата. Вона може становити до 85,88 гривні на місяць за обслуговування двох послуг — води та каналізації.

Тарифи на воду для бізнесу

Водночас для бізнесу тарифи значно вищі. Наприклад, інші споживачі, окрім населення, платять понад 30 гривень за кубометр води без ПДВ та близько 24 гривень за водовідведення.

Нагадаємо, у березні одесити платитимуть за утримання будинків за чинними тарифами. Водночас суми у квитанціях у місті різняться в залежності від керуючої компанії або рішення мешканців будинку. Саме тому навіть сусідні будинки можуть платити по-різному.

Також ми писали, що побутові споживачі в Одесі й далі сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр газу. Доставка, яку забезпечує компанія "Одесагаз", коштує 1,308 грн за кубометр. Цей тариф діє в межах державного регулювання під час воєнного стану.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
