Как экономить на коммуналке в Одессе - практические советы

В Одессе счета за свет, воду и отопление для многих стали ощутимой нагрузкой. И даже если тарифы не меняются, суммы в платёжках часто растут из-за повседневных привычек и лишнего потребления. Но часть расходов реально сократить простыми шагами, без дорогих ремонтов и сложных решений.

Новини.LIVE разбирает, как платить за квартплату меньше уже сейчас.

Экономия на коммунальных услугах

В 2026 году тарифы на основные услуги в Украине остаются относительно стабильными, но расходы семей не уменьшаются. Чаще всего причина в привычках потребления. Именно они влияют на итоговые цифры в платежках.

Самый простой способ экономии контролировать электроэнергию. В Украине действует ночной тариф, который в два раза дешевле дневного. С 23:00 до 7:00 электричество стоит меньше, поэтому стирку, бойлер или зарядку техники выгоднее переносить на это время. Для этого устанавливают двухзонные счетчики, которые автоматически считают потребление по разным тарифам.

Важную роль играют и мелкие привычки. Выключенный свет в пустой комнате и отключенная техника из розетки дают ощутимую разницу за месяц. Эксперты отмечают, что даже в режиме ожидания приборы потребляют электроэнергию в течение года.

Еще одна значительная статья расходов — вода. Больше всего денег уходит на горячую воду. Уменьшить сумму помогает простое правило: короткий душ вместо ванны и выключение воды во время чистки зубов или мытья посуды. Также важно проверять сантехнику. Даже небольшая протечка может стоить тысячи литров воды за год.

Экономия на отоплении часто зависит от утепления. Закрытые щели в окнах и дверях помогают сохранять тепло в квартире. Если есть возможность, стоит установить терморегуляторы на батареи. Это позволяет контролировать температуру и не переплачивать.

Отдельно стоит обратить внимание на счетчики. Если их нет, оплата начисляется по средним нормам, которые часто выше реального потребления. Установка приборов учета позволяет платить только за использованные ресурсы.

Оформление субсидий

Еще один вариант — оформление субсидии. Для части одесситов государство компенсирует часть расходов на коммунальные услуги. Подать заявку можно онлайн через "Дію" или в сервисных центрах.

Специалисты отмечают, что наибольшую экономию дает не один метод, а их сочетание. Когда меняются привычки и контролируется потребление, сумма в платежке постепенно уменьшается.

