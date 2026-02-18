Відео
Україна
Платіжки ростуть — як одеситам реально економити на комуналці

Платіжки ростуть — як одеситам реально економити на комуналці

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 12:41
Як економити на комуналці в Одесі — практичні поради
Чоловік рахує гроші. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Комунальні платежі залишаються однією з найбільших статей витрат для одеситів. Навіть без підвищення тарифів суми у квитанціях часто зростають через споживання. Частину витрат можна зменшити без складних рішень.

Новини.LIVE розбирає, як платити за комірне менше вже зараз.

Читайте також:

Економія на комунальних послугах

У 2026 році тарифи на основні послуги в Україні залишаються відносно стабільними, але витрати родин не зменшуються. Найчастіше причина у звичках споживання. Саме вони впливають на підсумкові цифри у платіжках.

Найпростіший спосіб економії контролювати електроенергію. В Україні діє нічний тариф, який у два рази дешевший за денний. З 23:00 до 7:00 електрика коштує менше, тому прання, бойлер або зарядку техніки вигідніше переносити на цей час. Для цього встановлюють двозонні лічильники, які автоматично рахують споживання за різними тарифами.

Лампочка в приміщенні
Лампочка горить. Фото ілюстративне: freepik

Важливу роль відіграють і дрібні звички. Вимкнене світло у порожній кімнаті та відключена техніка з розетки дають відчутну різницю за місяць. Експерти зазначають, що навіть у режимі очікування прилади споживають електроенергію протягом року.

Ще одна значна стаття витрат — вода. Найбільше грошей йде на гарячу воду. Зменшити суму допомагає просте правило: коротший душ замість ванни і вимкнення води під час чищення зубів або миття посуду . Також важливо перевіряти сантехніку. Навіть невелика протікання може коштувати тисячі літрів води за рік.

Жінка миє посуд
Вода тече з крана. Фото ілюстративне: freepik

Економія на опаленні часто залежить від утеплення. Закриті щілини у вікнах і дверях допомагають зберігати тепло у квартирі. Якщо є можливість, варто встановити терморегулятори на батареї. Це дозволяє контролювати температуру і не переплачувати.

Окремо варто звернути увагу на лічильники. Якщо їх немає, оплата нараховується за середніми нормами, які часто вищі за реальне споживання. Встановлення приладів обліку дозволяє платити тільки за використані ресурси.

Батарея обігріву
Людина гріє руки біля батареї. Фото ілюстративне: freepik

Оформлення субсидій

Ще один варіант — оформлення субсидії. Для частини одеситів держава компенсує частину витрат на комунальні послуги. Подати заявку можна онлайн через "Дію" або у сервісних центрах.

Фахівці наголошують, що найбільшу економію дає не один метод, а їх поєднання. Коли змінюються звички і контролюється споживання, сума у платіжці поступово зменшується.

Нагадаємо, у супермаркетах Одеси діє проста схема економії, яку часто ігнорують покупці. Йдеться про знижки на кулінарію у вечірній час. У багатьох мережах після 20:00 готові страви продають дешевше. Так можна економити сотні гривень на місяць без втрати якості.

Також ми писали, що в Одесі чимало підприємців намагаються зекономити на податках, пропонуючи зарплату в конвертах або взагалі роботу без трудової книжки. Багато людей вважають, що якщо вони працювали без оформлення, то у разі конфлікту з власником про гроші можна забути, проте це не так.

ціни на газ комунальні послуги Одеса Одеська область вода Новини Одеси світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
