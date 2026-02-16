Відео
Які застосунки допомагають адаптуватися в Одесі — перелік

Дата публікації: 16 лютого 2026 18:47
Корисні додатки для життя в Одесі — перелік
Дівчина тримає телефон у руках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Переїзд до Одеси або початок самостійного життя часто супроводжується питаннями, де знайти житло, роботу і як пересуватися містом. Частину цих проблем вирішують мобільні додатки, які вже використовують місцеві. Вони допомагають економити час і гроші.

Новини.LIVE розбирають, які сервіси справді корисні і як ними користуватися.

Читайте також:

Додатки для життя в Одесі

Адаптація до життя в Одесі стає простішою, якщо використовувати перевірені сервіси. Частина з них допомагає знайти роботу, а інші оренду житла або транспорт. Головне знати, які додатки працюють у місті і як правильно їх використовувати.

Для пошуку роботи найчастіше використовують Work.ua та Jooble. Це великі платформи з вакансіями по Одесі. На першій можна створити резюме і налаштувати фільтри за районом або графіком, а друга збирає вакансії з різних сайтів, тому зручно бачити більше варіантів в одному місці. Щоб швидше знайти роботу, варто увімкнути сповіщення про нові вакансії.

Бармен на роботі
Хлопець працює барменом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Пошук житла в Одесі

Для пошуку житла використовують OLX, де часто публікують оголошення від власників без посередників. Також DOM.RIA дозволяє перевірити ціни і знайти варіанти з фото та описом. Важливо не переказувати гроші до перегляду квартири і перевіряти інформацію про орендодавця.

Пересування містом

Для пересування містом корисні Google Maps показує маршрути, пересадки і час у дорозі та EasyWay — зручний тим, що показує рух транспорту в реальному часі і підходить для маршруток.

Для виклику таксі популярні Bolt та Uklon. У додатках можна обрати тариф, побачити вартість поїздки і час подачі авто. Це зручно, якщо потрібно швидко дістатися на роботу або навчання. 

Таксі в Одесі
Автівка таксі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Щоб замовити їжу або продукти, одесити часто користуються Glovo та Bolt Food. У додатках є знижки, акції і безкоштовна доставка для нових користувачів.

Фінансові операції в Одесі

Для фінансових операцій більшість користується банківськими додатками, зокрема Приват24 або Monobank. Через них можна оплачувати комунальні послуги, отримувати перекази і контролювати витрати. Це особливо важливо для тих, хто тільки починає самостійне життя.

Додаток Приватбанк
Людина заходить у застосунок "Прива24". Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Додаток MISTO

Окремо варто встановити офіційний міський додаток MISTO. Це сервіс для жителів Одеси, де зібрані базові міські послуги:

  • онлайн-запис у ЦНАП;
  • сервіс погодинного паркування з можливістю оплати паркомісця; сервіс "Соціальне таксі" – можливість отримати послугу для маломобільних груп населення та людей з інвалідністю;
  • участь у міських опитуваннях;
  • сповіщення про тривоги та надзвичайні ситуації, карти укриттів та пунктів незламності;
  • дані про стан повітря та інші екологічні показники;
  • інтерактивні карти з громадськими туалетами, бюветами та іншими локаціями;
  • участь у голосуваннях з петицій;
  • надсилання запитів до Єдиного центру звернень громадян; відстеження руху громадського транспорту;
  • залишити звернення до свого депутата або ж до органів виконавчої влади.

Також корисними є локальні Telegram-канали. У них публікують вакансії, оренду житла, новини і попередження про шахрайство. Часто інформація там з’являється швидше, ніж на сайтах.

Які застосунки допомагають адаптуватися в Одесі — перелік - фото 4
Дівчина розмовляє телефоном. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Фахівці радять встановити кілька додатків для різних задач і не покладатися на один сервіс. Це дозволяє швидше знаходити потрібну інформацію і уникати помилок. Також варто перевіряти дані і не довіряти підозрілим пропозиціям.

Нагадаємо, в Одесі можна суттєво зекономити на одязі та побутових речах, якщо знати перевірені місця. Багато одеситів уже відмовилися від дорогих магазинів і шукають вигідніші варіанти. Речі часто купують значно дешевше або навіть отримують безкоштовно через обміни чи благодійні ініціативи. Популярністю користуються секонд-хенди, онлайн-платформи та локальні спільноти.

Так само реально зекономити і на харчуванні, навіть із невеликим бюджетом. У місті працюють їдальні та недорогі заклади, де можна поїсти без великих витрат. Деякі сервіси пропонують страви зі знижками наприкінці дня. Завдяки таким варіантам можна комфортно жити в Одесі і не витрачати зайвого.
 

Одеса міста робота додаток Новини Одеси корисні поради
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
