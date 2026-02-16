Корисні додатки для життя в Одесі — перелік

Які застосунки допомагають адаптуватися в Одесі — перелік
Переїзд до Одеси або початок самостійного життя часто супроводжується питаннями, де знайти житло, роботу і як пересуватися містом. Частину цих проблем вирішують мобільні додатки, які вже використовують місцеві. Вони допомагають економити час і гроші.
Новини.LIVE розбирають, які сервіси справді корисні і як ними користуватися.
Додатки для життя в Одесі
Адаптація до життя в Одесі стає простішою, якщо використовувати перевірені сервіси. Частина з них допомагає знайти роботу, а інші оренду житла або транспорт. Головне знати, які додатки працюють у місті і як правильно їх використовувати.
Для пошуку роботи найчастіше використовують Work.ua та Jooble. Це великі платформи з вакансіями по Одесі. На першій можна створити резюме і налаштувати фільтри за районом або графіком, а друга збирає вакансії з різних сайтів, тому зручно бачити більше варіантів в одному місці. Щоб швидше знайти роботу, варто увімкнути сповіщення про нові вакансії.
Пошук житла в Одесі
Для пошуку житла використовують OLX, де часто публікують оголошення від власників без посередників. Також DOM.RIA дозволяє перевірити ціни і знайти варіанти з фото та описом. Важливо не переказувати гроші до перегляду квартири і перевіряти інформацію про орендодавця.
Пересування містом
Для пересування містом корисні Google Maps показує маршрути, пересадки і час у дорозі та EasyWay — зручний тим, що показує рух транспорту в реальному часі і підходить для маршруток.
Для виклику таксі популярні Bolt та Uklon. У додатках можна обрати тариф, побачити вартість поїздки і час подачі авто. Це зручно, якщо потрібно швидко дістатися на роботу або навчання.
Щоб замовити їжу або продукти, одесити часто користуються Glovo та Bolt Food. У додатках є знижки, акції і безкоштовна доставка для нових користувачів.
Фінансові операції в Одесі
Для фінансових операцій більшість користується банківськими додатками, зокрема Приват24 або Monobank. Через них можна оплачувати комунальні послуги, отримувати перекази і контролювати витрати. Це особливо важливо для тих, хто тільки починає самостійне життя.
Додаток MISTO
Окремо варто встановити офіційний міський додаток MISTO. Це сервіс для жителів Одеси, де зібрані базові міські послуги:
- онлайн-запис у ЦНАП;
- сервіс погодинного паркування з можливістю оплати паркомісця; сервіс "Соціальне таксі" – можливість отримати послугу для маломобільних груп населення та людей з інвалідністю;
- участь у міських опитуваннях;
- сповіщення про тривоги та надзвичайні ситуації, карти укриттів та пунктів незламності;
- дані про стан повітря та інші екологічні показники;
- інтерактивні карти з громадськими туалетами, бюветами та іншими локаціями;
- участь у голосуваннях з петицій;
- надсилання запитів до Єдиного центру звернень громадян; відстеження руху громадського транспорту;
- залишити звернення до свого депутата або ж до органів виконавчої влади.
Також корисними є локальні Telegram-канали. У них публікують вакансії, оренду житла, новини і попередження про шахрайство. Часто інформація там з’являється швидше, ніж на сайтах.
Фахівці радять встановити кілька додатків для різних задач і не покладатися на один сервіс. Це дозволяє швидше знаходити потрібну інформацію і уникати помилок. Також варто перевіряти дані і не довіряти підозрілим пропозиціям.
Нагадаємо, в Одесі можна суттєво зекономити на одязі та побутових речах, якщо знати перевірені місця. Багато одеситів уже відмовилися від дорогих магазинів і шукають вигідніші варіанти. Речі часто купують значно дешевше або навіть отримують безкоштовно через обміни чи благодійні ініціативи. Популярністю користуються секонд-хенди, онлайн-платформи та локальні спільноти.
Так само реально зекономити і на харчуванні, навіть із невеликим бюджетом. У місті працюють їдальні та недорогі заклади, де можна поїсти без великих витрат. Деякі сервіси пропонують страви зі знижками наприкінці дня. Завдяки таким варіантам можна комфортно жити в Одесі і не витрачати зайвого.
Читайте Новини.LIVE!