Де в Одесі купити дешеві речі: реальні місця 2026

Жінка на касі розраховується за покупки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі можна значно зекономити на одязі та побутових речах, якщо знати, де їх шукати. Багато містян уже давно відмовилися від магазинів із високими цінами і користуються альтернативами. Частину речей купують значно дешевше, а подекуди взагалі отримують безкоштовно.

Новини.LIVE розповідають, які секонд-хенди, маркетплейси та свопи допомагають економити.

Реклама

Читайте також:

Де в Одесі купувати речі дешево

Через зростання цін все більше одеситів шукають способи купувати речі дешевше. Один із найпопулярніших варіантів — це секонд-хенди. У місті працюють мережі Humana та "Єврошоп", де можна знайти брендований одяг за невеликі гроші. Система проста: у день завозу ціни вищі, але вже через кілька днів діють великі знижки або продаж на вагу. Саме наприкінці тижня речі можна купити найдешевше.

Дівчина оглядає речі. Фото ілюстративне: freepik

Крім великих мереж, у спальних районах Одеси є невеликі секонд-хенди, де ціни часто нижчі, а вибір не гірший. Інформацію про нові завозии магазини зазвичай публікують у соцмережах, тому варто стежити за їхніми сторінками.

Онлайн-платформи для покупки речей

Ще один спосіб економити — онлайн-платформи. Найпопулярніший сервіс — OLX, де продають одяг, техніку та меблі за зниженими цінами. Часто це речі у хорошому стані, але дешевші, ніж у магазинах. Також працює платформа Shafa, де можна знайти брендовий одяг і домовитися про знижку безпосередньо з продавцем.

Окремий напрям — локальні спільноти. У Facebook і Telegram діють групи "Барахолка Одеса" або "Віддам безкоштовно Одеса", де речі продають за символічні суми або віддають безкоштовно. Там можна знайти одяг, меблі або побутову техніку, якщо регулярно переглядати оголошення.

Жінка тримає одяг. Фото ілюстративне: freepik

Також отримати речі можно безкоштовно через "свопи", тобто обміни одягом. В Одесі такі події проходять регулярно, але найчастіше як частина фестивалів або окремих івентів. Наприклад, свопи раніше проводили у Зеленому театрі в межах культурних подій, де одесити обмінювалися одягом, книгами та іншими речами.

Також у місті є локальні спільноти, які організовують такі зустрічі. Наприклад, сторінка Swap Odesa публікує анонси свопів в Instagram. Учасники приносять свої речі, отримують умовні бали або обмінюються напряму і можуть взяти щось інше без оплати.

Чоловік тримає джинсовку. Фото ілюстративне: freepik

Свопи зазвичай мають прості правила: речі мають бути чистими і в хорошому стані, кількість обмежена, іноді є невеликий внесок. Частину речей після події можуть передати на благодійність. Щоб не пропускати такі заходи, варто шукати "своп Одеса" у Facebook, Instagram або Telegram, адже більшість подій анонсують саме там.

Фахівці радять комбінувати різні варіанти. Наприклад, купувати базові речі у секонд-хендах, а одяг оновлювати через свопи. Це дозволяє значно зменшити витрати і не переплачувати за нові речі.

Нагадаємо, в Одесі щодня потрібні волонтери, але багато людей не знають, як долучитися і куди звертатися. Можливостей допомогти більше, ніж здається, — від гуманітарних штабів до донорства крові.

Також ми писали, що тепер для старту власної справи одеситам не обов’язково мати великі заощадження — достатньо чіткого плану та бажання працювати.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася