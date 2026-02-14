Відео
Як одеситам оформити ФОП за один день — прості кроки для молоді

Як одеситам оформити ФОП за один день — прості кроки для молоді

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 18:30
Як відкрити ФОП в Одесі 2026: покрокова інструкція
Дівчина тримає ноутбук в руках. Фото ілюстративне: freepik

Оформити ФОП в Одесі можна швидко і навіть не виходячи з дому, але помилки на старті можуть коштувати часу і грошей. Багато новачків губляться у виборі системи оподаткування, КВЕДів і подальших обов’язків. Через це підприємці часто отримують штрафи або зайві витрати вже у перші місяці роботи. 

Новини.LIVE зібрали просту інструкцію, як відкрити підприємництво у 2026 році та не заплутатися в податках.

Як відкрити власну справу в Одесі

Відкрити власну справу в Одесі сьогодні можна за кілька кроків. Найпопулярніша форма для старту — це ФОП, тобто фізична особа- підприємець. Вона підходить для фрилансу, невеликого бізнесу, торгівлі, послуг або роботи онлайн. Альтернатива — ПП (приватне підприємство), але його реєстрація складніша і зазвичай потрібна для більшого бізнесу.

Застосунок дія
Людина відкриває застосунок. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Найпростіший спосіб оформити ФОП — онлайн через портал "Дія". Для цього потрібен електронний підпис або Дія.Підпис. Процедура займає до 15-20 хвилин, а результат приходить протягом доби. Подати заявку можна тут. Під час реєстрації потрібно вказати свої дані, види діяльності (КВЕДи) і систему оподаткування.

Як обрати КВЕД

В Одесі ФОП часто відкривають для роботи в онлайн-сфері, торгівлі, доставці, б’юті-послугах або ремонті. Такий формат дозволяє легально отримувати дохід і працювати з клієнтами без зайвих ризиків. КВЕД — це перелік видів діяльності, якими ви плануєте займатися. Наприклад, для онлайн-роботи підійдуть коди, пов’язані з IT або маркетингом, а для торгівлі — роздрібна торгівля. Перелік КВЕДів можна переглянути тут. Важливо одразу додати всі можливі напрями, щоб не вносити зміни пізніше. 

Манікюр в Одесі
Дівчина робить манікюр. Фото ілюстративне: freepik

Вибір системи оподаткування

Наступний крок — вибір системи оподаткування. Для більшості новачків підходить спрощена система, зокрема, 2-га або 3-тя група. На 2-й групі підприємець платить фіксований податок щомісяця, а на 3-й групі — відсоток від доходу. Деталі ставок і умов можна переглянути на порталі Державної податкової служби.

Після реєстрації потрібно подати заяву до податкової про обрану систему оподаткування. Якщо цього не зробити, вас автоматично переведуть на загальну систему, яка складніша для ведення бізнесу. Також варто одразу відкрити банківський рахунок для ФОП — це можна зробити онлайн у більшості українських банків.

Чоловік дивиться документи
Хлопець вивчає документи. Фото ілюстративне: freepik

Єдиний соціальний внесок

Ще один обов’язковий платіж — єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Його потрібно сплачувати щокварталу, навіть якщо у вас немає доходу. Станом на 2026 рік сума залежить від мінімальної зарплати. Актуальну інформацію можна перевірити тут.

Для роботи ФОП також важливо вести облік доходів і вчасно подавати звітність. Це можна робити через електронний кабінет платника податків або за допомогою онлайн-сервісів. Наприклад, "Дія.Бізнес" пропонує безкоштовні консультації та матеріали для підприємців.

Приватне підприємство: як відкрити в Одесі

Щодо ПП, ця форма передбачає більше документів і бухгалтерії. Вона підходить для бізнесу з працівниками або великими оборотами. Реєстрація проходить через державного реєстратора і потребує статуту підприємства. Детальні вимоги можна переглянути на порталі "Дія".

Фахівці радять не поспішати з відкриттям, поки не визначені напрям діяльності та формат роботи. Найчастіші помилки — неправильні КВЕДи, несвоєчасна подача заяви до податкової та ігнорування звітності. Це може призвести до штрафів або додаткових витрат.

Нагадаємо, в Україні набрав чинності закон, яким ФОП на спрощеній системі (2-3 групи) заборонили займатися охоронною діяльністю з 1 січня 2026 року. 

Також ми писали, що податкова може примусово перевести підприємця на загальну систему, анулювавши його перебування на єдиному податку.

Одеса ФОП Новини Одеси бізнес підприємці молодь
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
