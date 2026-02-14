Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Как одесситам быстро оформить ФЛП — простые шаги для молодежи

Как одесситам быстро оформить ФЛП — простые шаги для молодежи

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 18:30
Как открыть ФЛП в Одессе 2026: пошаговая инструкция
Девушка держит ноутбук в руках. Фото иллюстративное: freepik

Оформить ФЛП в Одессе можно быстро и даже не выходя из дома, но ошибки на старте могут стоить времени и денег. Многие новички теряются в выборе системы налогообложения, КВЭДов и дальнейших обязанностей. Из-за этого предприниматели часто получают штрафы или лишние расходы уже в первые месяцы работы.

Новини.LIVE собрали простую инструкцию, как открыть предпринимательство в 2026 году и не запутаться в налогах.

Реклама
Читайте также:
Чоловік п'є каву
Мужчина в кафе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Как открыть собственное дело в Одессе

Открыть собственное дело в Одессе сегодня можно за несколько шагов. Самая популярная форма для старта — это ФЛП, то есть физическое лицо-предприниматель. Она подходит для фриланса, небольшого бизнеса, торговли, услуг или работы онлайн. Альтернатива — ЧП (частное предприятие), но его регистрация более сложная и обычно нужна для более крупного бизнеса.

Застосунок дія
Человек открывает приложение. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Самый простой способ оформить ФЛП — онлайн через портал "Дія". Для этого нужна электронная подпись или Дія.Підпис. Процедура занимает до 15-20 минут, а результат приходит в течение суток. Подать заявку можно здесь. При регистрации нужно указать свои данные, виды деятельности (КВЭДы) и систему налогообложения.

Как выбрать КВЭД

В Одессе ФЛП часто открывают для работы в онлайн-сфере, торговле, доставке, бьюти-услугах или ремонте. Такой формат позволяет легально получать доход и работать с клиентами без лишних рисков. КВЭД - это перечень видов деятельности, которыми вы планируете заниматься. Например, для онлайн-работы подойдут коды, связанные с IT или маркетингом, а для торговли - розничная торговля. Перечень КВЭДов можно посмотреть здесь. Важно сразу добавить все возможные направления, чтобы не вносить изменения позже.

Манікюр в Одесі
Девушка делает маникюр. Фото иллюстративное: freepik

Выбор системы налогообложения

Следующий шаг — выбор системы налогообложения. Для большинства новичков подходит упрощенная система, в частности, 2-я или 3-я группа. На 2-й группе предприниматель платит фиксированный налог ежемесячно, а на 3-й группе — процент от дохода. Детали ставок и условий можно просмотреть на портале Государственной налоговой службы.

После регистрации нужно подать заявление в налоговую о выбранной системе налогообложения. Если этого не сделать, вас автоматически переведут на общую систему, которая сложнее для ведения бизнеса. Также стоит сразу открыть банковский счет для ФЛП — это можно сделать онлайн в большинстве украинских банков.

Чоловік дивиться документи
Парень изучает документы. Фото иллюстративное: freepik

Единый социальный взнос

Еще один обязательный платеж — единый социальный взнос (ЕСВ). Его нужно платить ежеквартально, даже если у вас нет дохода. По состоянию на 2026 год сумма зависит от минимальной зарплаты. Актуальную информацию можно проверить здесь.

Для работы ФЛП также важно вести учет доходов и вовремя подавать отчетность. Это можно делать через электронный кабинет налогоплательщика или с помощью онлайн-сервисов. Например, "Дія.Бізнес" предлагает бесплатные консультации и материалы для предпринимателей.

Частное предприятие: как открыть в Одессе

Что касается ЧП, эта форма предполагает больше документов и бухгалтерии. Она подходит для бизнеса с работниками или большими оборотами. Регистрация проходит через государственного регистратора и требует устава предприятия. Подробные требования можно просмотреть на портале "Дія".

Специалисты советуют не спешить с открытием, пока не определены направление деятельности и формат работы. Самые частые ошибки — неправильные КВЭДы, несвоевременная подача заявления в налоговую и игнорирование отчётности. Это может привести к штрафам или дополнительным расходам.

Напомним, в Украине вступил в силу закон, которым ФЛП на упрощенной системе (2-3 группы) запретили заниматься охранной деятельностью с 1 января 2026 года.

Также мы писали, что налоговая может принудительно перевести предпринимателя на общую систему, аннулировав его пребывание на едином налоге.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

Одесса ФЛП Новости Одессы бизнес предприниматели молодежь
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации