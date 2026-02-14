Как открыть ФЛП в Одессе 2026: пошаговая инструкция

Девушка держит ноутбук в руках. Фото иллюстративное: freepik

Оформить ФЛП в Одессе можно быстро и даже не выходя из дома, но ошибки на старте могут стоить времени и денег. Многие новички теряются в выборе системы налогообложения, КВЭДов и дальнейших обязанностей. Из-за этого предприниматели часто получают штрафы или лишние расходы уже в первые месяцы работы.

Новини.LIVE собрали простую инструкцию, как открыть предпринимательство в 2026 году и не запутаться в налогах.

Мужчина в кафе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Как открыть собственное дело в Одессе

Открыть собственное дело в Одессе сегодня можно за несколько шагов. Самая популярная форма для старта — это ФЛП, то есть физическое лицо-предприниматель. Она подходит для фриланса, небольшого бизнеса, торговли, услуг или работы онлайн. Альтернатива — ЧП (частное предприятие), но его регистрация более сложная и обычно нужна для более крупного бизнеса.

Человек открывает приложение. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Самый простой способ оформить ФЛП — онлайн через портал "Дія". Для этого нужна электронная подпись или Дія.Підпис. Процедура занимает до 15-20 минут, а результат приходит в течение суток. Подать заявку можно здесь. При регистрации нужно указать свои данные, виды деятельности (КВЭДы) и систему налогообложения.

Как выбрать КВЭД

В Одессе ФЛП часто открывают для работы в онлайн-сфере, торговле, доставке, бьюти-услугах или ремонте. Такой формат позволяет легально получать доход и работать с клиентами без лишних рисков. КВЭД - это перечень видов деятельности, которыми вы планируете заниматься. Например, для онлайн-работы подойдут коды, связанные с IT или маркетингом, а для торговли - розничная торговля. Перечень КВЭДов можно посмотреть здесь. Важно сразу добавить все возможные направления, чтобы не вносить изменения позже.

Девушка делает маникюр. Фото иллюстративное: freepik

Выбор системы налогообложения

Следующий шаг — выбор системы налогообложения. Для большинства новичков подходит упрощенная система, в частности, 2-я или 3-я группа. На 2-й группе предприниматель платит фиксированный налог ежемесячно, а на 3-й группе — процент от дохода. Детали ставок и условий можно просмотреть на портале Государственной налоговой службы.

После регистрации нужно подать заявление в налоговую о выбранной системе налогообложения. Если этого не сделать, вас автоматически переведут на общую систему, которая сложнее для ведения бизнеса. Также стоит сразу открыть банковский счет для ФЛП — это можно сделать онлайн в большинстве украинских банков.

Парень изучает документы. Фото иллюстративное: freepik

Единый социальный взнос

Еще один обязательный платеж — единый социальный взнос (ЕСВ). Его нужно платить ежеквартально, даже если у вас нет дохода. По состоянию на 2026 год сумма зависит от минимальной зарплаты. Актуальную информацию можно проверить здесь.

Для работы ФЛП также важно вести учет доходов и вовремя подавать отчетность. Это можно делать через электронный кабинет налогоплательщика или с помощью онлайн-сервисов. Например, "Дія.Бізнес" предлагает бесплатные консультации и материалы для предпринимателей.

Частное предприятие: как открыть в Одессе

Что касается ЧП, эта форма предполагает больше документов и бухгалтерии. Она подходит для бизнеса с работниками или большими оборотами. Регистрация проходит через государственного регистратора и требует устава предприятия. Подробные требования можно просмотреть на портале "Дія".

Специалисты советуют не спешить с открытием, пока не определены направление деятельности и формат работы. Самые частые ошибки — неправильные КВЭДы, несвоевременная подача заявления в налоговую и игнорирование отчётности. Это может привести к штрафам или дополнительным расходам.

Напомним, в Украине вступил в силу закон, которым ФЛП на упрощенной системе (2-3 группы) запретили заниматься охранной деятельностью с 1 января 2026 года.

Также мы писали, что налоговая может принудительно перевести предпринимателя на общую систему, аннулировав его пребывание на едином налоге.

