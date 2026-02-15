Где в Одессе купить дешевые вещи: реальные места 2026

Женщина на кассе рассчитывается за покупки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе можно значительно сэкономить на одежде и бытовых вещах, если знать, где их искать. Многие горожане уже давно отказались от магазинов с высокими ценами и пользуются альтернативами. Часть вещей покупают значительно дешевле, а иногда вообще получают бесплатно.

Новини.LIVE рассказывают, какие секонд-хенды, маркетплейсы и свопы помогают экономить.

Где в Одессе покупать вещи дешево

Из-за роста цен все больше одесситов ищут способы покупать вещи дешевле. Один из самых популярных вариантов — это секонд-хенды. В городе работают сети Humana и "Еврошоп", где можно найти брендированную одежду за небольшие деньги. Система проста: в день завоза цены выше, но уже через несколько дней действуют большие скидки или продажа на вес. Именно в конце недели вещи можно купить дешевле всего.

Кроме крупных сетей, в спальных районах Одессы есть небольшие секонд-хенды, где цены часто ниже, а выбор не хуже. Информацию о новых завозиях магазины обычно публикуют в соцсетях, поэтому стоит следить за их страницами.

Онлайн-платформы для покупки вещей

Еще один способ экономить — онлайн-платформы. Самый популярный сервис — OLX, где продают одежду, технику и мебель по сниженным ценам. Часто это вещи в хорошем состоянии, но дешевле, чем в магазинах. Также работает платформа Shafa, где можно найти брендовую одежду и договориться о скидке непосредственно с продавцом.

Отдельное направление — локальные сообщества. В Facebook и Telegram действуют группы "Барахолка Одесса" или "Отдам бесплатно Одесса", где вещи продают за символические суммы или отдают бесплатно. Там можно найти одежду, мебель или бытовую технику, если регулярно просматривать объявления.

Также получить вещи можно бесплатно через "свопы", то есть обмены одеждой. В Одессе такие события проходят регулярно, но чаще всего как часть фестивалей или отдельных ивентов. Например, свопы раньше проводили в Зеленом театре в рамках культурных событий, где одесситы обменивались одеждой, книгами и другими вещами.

Также в городе есть локальные сообщества, которые организовывают такие встречи. Например, страница Swap Odesa публикует анонсы свопов в Instagram. Участники приносят свои вещи, получают условные баллы или обмениваются напрямую и могут взять что-то другое без оплаты.

Свопы обычно имеют простые правила: вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии, количество ограничено, иногда есть небольшой взнос. Часть вещей после события могут передать на благотворительность. Чтобы не пропускать такие мероприятия, стоит искать "своп Одесса" в Facebook, Instagram или Telegram, ведь большинство событий анонсируют именно там.

Специалисты советуют комбинировать разные варианты. Например, покупать базовые вещи в секонд-хендах, а одежду обновлять через свопы. Это позволяет значительно уменьшить расходы и не переплачивать за новые вещи.

