Как стать волонтером в Одессе: инструкция и платформы

Парень пакует еду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе ежедневно нужны волонтеры, но многие люди не знают, как присоединиться и куда обращаться. Возможностей помочь больше, чем кажется, — от гуманитарных штабов до донорства крови. Даже несколько часов в неделю могут быть полезными для других.

Новини.LIVE собрали простые шаги и реальные контакты, где можно приобщиться уже сегодня.

Реклама

Читайте также:

Женщина обнимает собаку. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Волонтерство в Одессе

Волонтерство в Одессе остается важной частью жизни города. Помощь нужна военным, переселенцам, больницам, приютам для животных и общественным инициативам. Приобщиться может любой желающий — для этого не нужен опыт или специальные навыки.

Еще один вариант — Украинская волонтерская служба. На сайте есть вакансии, учебные материалы и объяснения, как присоединиться безопасно. Это удобно для тех, кто хочет понять, с чего начать.

Волонтеры готовят еду для тех, кто нуждается. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Помощь животным

В Одессе активно работают и местные волонтерские инициативы. Часто они ищут людей для упаковки гуманитарной помощи, сортировки вещей или помощи с доставкой. Такие объявления чаще всего появляются в Facebook, Telegram и на страницах благотворительных фондов.

Отдельное направление — помощь животным. В городе есть приюты и волонтерские группы, которые нуждаются в людях для ухода за животными, выгула и уборки. Это возможность помочь даже несколько часов в неделю.

Женщина с ребенком играют с собаками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Экологические инициативы в Одессе

Еще один способ присоединиться — городские и экологические инициативы. Это уборка территорий, высадка деревьев, помощь в организации мероприятий. Такие активности регулярно проводят общественные организации, и присоединиться к ним может каждый.

Женщина держит в руках запачканную маслом птицу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Донация крови

Отдельное направление помощи — донорство крови. В Одессе постоянно есть потребность в донорах, особенно для раненых военных и пациентов больниц. Сдать кровь может любой здоровый человек в возрасте от 18 лет и весом от 50 кг.

В городе работает Одесская областная станция переливания крови. Перед донацией нужно подготовиться: за сутки не употреблять алкоголь, избегать жирной пищи, хорошо выспаться и взять паспорт. Процедура занимает около 30-40 минут вместе с осмотром врача.

Женщины сдают кровь. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Актуальные потребности в крови публикуют на платформе ДонорUA. Там можно зарегистрироваться и получать уведомления, когда нужна ваша группа крови. Одна донация может спасти несколько жизней, поэтому это один из самых простых способов помочь.

Перед тем, как присоединиться к волонтерству, стоит уточнить условия: график, формат работы и уровень ответственности. В крупных организациях часто проводят краткий инструктаж. Это помогает работать эффективно и безопасно.

Напомним, аренда жилья в Одессе дорожает, поэтому все больше горожан выбирают совместное проживание. Простые и практические советы, которые помогут избежать ошибок и найти человека, с которым действительно комфортно жить.

Также мы писали, одесситы теперь могут быстрее и проще открыть собственный бизнес благодаря государственной поддержке. Правительство максимально упростило условия получения грантов.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробна версія Premium закінчилася