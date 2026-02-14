Як стати волонтером в Одесі: інструкція і платформи

Хлопець пакує їжу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі щодня потрібні волонтери, але багато людей не знають, як долучитися і куди звертатися. Можливостей допомогти більше, ніж здається, — від гуманітарних штабів до донорства крові. Навіть кілька годин на тиждень можуть бути корисними для інших.

Новини.LIVE зібрали прості кроки і реальні контакти, де можна долучитися вже сьогодні.

Волонтерство в Одесі

Волонтерство в Одесі залишається важливою частиною життя міста. Допомога потрібна військовим, переселенцям, лікарням, притулкам для тварин і громадським ініціативам. Долучитися може будь-хто — для цього не потрібен досвід або спеціальні навички.

Ще один варіант — Українська волонтерська служба. На сайті є вакансії, навчальні матеріали і пояснення, як долучитися безпечно. Це зручно для тих, хто хоче зрозуміти, з чого почати.

Допомога тваринам

В Одесі активно працюють і місцеві волонтерські ініціативи. Часто вони шукають людей для пакування гуманітарної допомоги, сортування речей або допомоги з доставкою. Такі оголошення найчастіше з’являються у Facebook, Telegram і на сторінках благодійних фондів.

Окремий напрям — допомога тваринам. У місті є притулки і волонтерські групи, які потребують людей для догляду за тваринами, вигулу і прибирання. Це можливість допомогти навіть кілька годин на тиждень.

Екологічні ініціативи в Одесі

Ще один спосіб долучитися — міські та екологічні ініціативи. Це прибирання територій, висадка дерев, допомога в організації заходів. Такі активності регулярно проводять громадські організації, і приєднатися до них може кожен.

Донація крові

Окремий напрям допомоги — донорство крові. В Одесі постійно є потреба у донорах, особливо для поранених військових і пацієнтів лікарень. Здати кров може будь-яка здорова людина віком від 18 років і вагою від 50 кг.

У місті працює Одеська обласна станція переливання крові. Перед донацією потрібно підготуватися: за добу не вживати алкоголю, уникати жирної їжі, добре виспатися і взяти паспорт. Процедура займає близько 30–40 хвилин разом з оглядом лікаря.

Актуальні потреби в крові публікують на платформі ДонорUA. Там можна зареєструватися і отримувати сповіщення, коли потрібна ваша група крові. Одна донація може врятувати кілька життів, тому це один із найпростіших способів допомогти.

Перед тим, як долучитися до волонтерства, варто уточнити умови: графік, формат роботи і рівень відповідальності. У великих організаціях часто проводять короткий інструктаж. Це допомагає працювати ефективно і безпечно.

