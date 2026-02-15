Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Де в Одесі недорого поїсти — варіанти для молоді

Де в Одесі недорого поїсти — варіанти для молоді

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 15:44
Де дешево поїсти в Одесі 2026: їдальні та кафе
Дівчина їсть в кафе. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Знайти недорогу їжу в Одесі реально, навіть якщо бюджет обмежений студентською стипендією. У місті є їдальні, фастфуд і сервіси, де можна поїсти дешевше, ніж у кафе.

Новини.LIVE зібрали конкретні їдальні та кафе, де студентам реально зекономити.

Реклама
Читайте також:
Бармен у ресторані
Чоловік працює у ресторані. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Де поїсти в Одесі без великих витрат

Попри зростання цін, в Одесі досі є місця, де можна нормально поїсти без великих витрат. Найдоступніший варіант — це їдальні та формати "буфет", де ціни нижчі, ніж у класичних кафе.

Один із найвідоміших форматів — CityBUFFET. На Дерибасівській працюють CityBUFFET "Utoch-Kino" та CityBUFFET "Витражъ". Тут система самообслуговування, і можна взяти суп, гарнір і м’ясо приблизно за 100-150 гривень. Такі місця популярні серед студентів через швидкість і доступні ціни.

Десерт в ресторані
Блюдо в ресторані. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ще один варіант їдальні формату "домашньої кухні". Наприклад, LÖKANTA пропонує прості страви за доступними цінами. Тут часто обідають місцеві жителі, а не туристи, тому ціни залишаються нижчими за середні.

У районі навчальних закладів студенти часто обирають недорогі кафе з домашньою кухнею. Наприклад, Hrechka — це невелике кафе, де можна поїсти відносно недорого. Також популярні місця на кшталт Follow me cafe, де є сніданки і прості страви за помірною ціною.

Ролл в ресторані
Суши в одному із закладів Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Якщо потрібно швидко перекусити, багато хто обирає кав’ярні з їжею. Наприклад, Pasadena Coffee або 12 Coffee and Croissants пропонують випічку і сендвічі, що обходяться дешевше, ніж повноцінний обід у ресторані. Це варіант для швидкого перекусу між парами.

У центрі також можна знайти заклади з помірними цінами, якщо обирати не туристичні місця. Наприклад, Kumanets або Mekhana пропонують українську і балканську кухню, де можна знайти бюджетні позиції або бізнес-ланчі.

Стіл в ресторані
Накритий стіл в ресторані. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ще один спосіб зекономити — ходити на обіди у будні дні. Багато закладів пропонують бізнес-ланчі, які дешевші за вечірнє меню. У таких випадках повноцінний обід може коштувати 120-180 гривень.

Студенти також часто комбінують варіанти: обідають у їдальнях, а на перекус беруть випічку або каву. Це дозволяє витрачати менше і при цьому не залишатися голодним.

Нагадаємо, в Одесі через проблеми з електропостачанням, які виникли після російських обстрілів, трамваї та тролейбуси тимчасово не працюють. Тому ми зібрали реальні варіанти, як дістатися на навчання і не витратити всі гроші на дорогу.

Також ми писали, що оренда житла в Одесі дорожчає, тому все більше містян обирають спільне проживання. Повідомляємо прості й практичні поради, які допоможуть уникнути помилок і знайти людину, з якою справді комфортно жити.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

Одеса їжа кафе ресторани Новини Одеси дешево
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації