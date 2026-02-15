Де дешево поїсти в Одесі 2026: їдальні та кафе

Дівчина їсть в кафе. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Знайти недорогу їжу в Одесі реально, навіть якщо бюджет обмежений студентською стипендією. У місті є їдальні, фастфуд і сервіси, де можна поїсти дешевше, ніж у кафе.

Новини.LIVE зібрали конкретні їдальні та кафе, де студентам реально зекономити.

Чоловік працює у ресторані. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Де поїсти в Одесі без великих витрат

Попри зростання цін, в Одесі досі є місця, де можна нормально поїсти без великих витрат. Найдоступніший варіант — це їдальні та формати "буфет", де ціни нижчі, ніж у класичних кафе.

Один із найвідоміших форматів — CityBUFFET. На Дерибасівській працюють CityBUFFET "Utoch-Kino" та CityBUFFET "Витражъ". Тут система самообслуговування, і можна взяти суп, гарнір і м’ясо приблизно за 100-150 гривень. Такі місця популярні серед студентів через швидкість і доступні ціни.

Блюдо в ресторані. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ще один варіант їдальні формату "домашньої кухні". Наприклад, LÖKANTA пропонує прості страви за доступними цінами. Тут часто обідають місцеві жителі, а не туристи, тому ціни залишаються нижчими за середні.

У районі навчальних закладів студенти часто обирають недорогі кафе з домашньою кухнею. Наприклад, Hrechka — це невелике кафе, де можна поїсти відносно недорого. Також популярні місця на кшталт Follow me cafe, де є сніданки і прості страви за помірною ціною.

Суши в одному із закладів Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Якщо потрібно швидко перекусити, багато хто обирає кав’ярні з їжею. Наприклад, Pasadena Coffee або 12 Coffee and Croissants пропонують випічку і сендвічі, що обходяться дешевше, ніж повноцінний обід у ресторані. Це варіант для швидкого перекусу між парами.

У центрі також можна знайти заклади з помірними цінами, якщо обирати не туристичні місця. Наприклад, Kumanets або Mekhana пропонують українську і балканську кухню, де можна знайти бюджетні позиції або бізнес-ланчі.

Накритий стіл в ресторані. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ще один спосіб зекономити — ходити на обіди у будні дні. Багато закладів пропонують бізнес-ланчі, які дешевші за вечірнє меню. У таких випадках повноцінний обід може коштувати 120-180 гривень.

Студенти також часто комбінують варіанти: обідають у їдальнях, а на перекус беруть випічку або каву. Це дозволяє витрачати менше і при цьому не залишатися голодним.

Нагадаємо, в Одесі через проблеми з електропостачанням, які виникли після російських обстрілів, трамваї та тролейбуси тимчасово не працюють. Тому ми зібрали реальні варіанти, як дістатися на навчання і не витратити всі гроші на дорогу.

Також ми писали, що оренда житла в Одесі дорожчає, тому все більше містян обирають спільне проживання. Повідомляємо прості й практичні поради, які допоможуть уникнути помилок і знайти людину, з якою справді комфортно жити.

