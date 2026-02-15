Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Где в Одессе недорого поесть — варианты для молодежи

Где в Одессе недорого поесть — варианты для молодежи

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 15:44
Где дешево поесть в Одессе 2026: столовые и кафе
Девушка ест в кафе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Найти недорогую еду в Одессе реально, даже если бюджет ограничен студенческой стипендией. В городе есть столовые, фастфуд и сервисы, где можно поесть дешевле, чем в кафе.

Новини.LIVE собрали конкретные столовые и кафе, где студентам реально сэкономить.

Реклама
Читайте также:
Бармен у ресторані
Мужчина работает в ресторане. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Где поесть в Одессе без больших затрат

Несмотря на рост цен, в Одессе до сих пор есть места, где можно нормально поесть без больших затрат. Самый доступный вариант — это столовые и форматы "буфет", где цены ниже, чем в классических кафе.

Один из самых известных форматов — CityBUFFET. На Дерибасовской работают CityBUFFET "Utoch-Kino" и CityBUFFET "Витражъ". Здесь система самообслуживания, и можно взять суп, гарнир и мясо примерно за 100-150 гривен. Такие места популярны среди студентов из-за скорости и доступных цен.

Десерт в ресторані
Блюдо в ресторане. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Еще один вариант столовой формата "домашней кухни". Например, LÖKANTA предлагает простые блюда по доступным ценам. Здесь часто обедают местные жители, а не туристы, поэтому цены остаются ниже средних.

В районе учебных заведений студенты часто выбирают недорогие кафе с домашней кухней. Например, Hrechka — это небольшое кафе, где можно поесть относительно недорого. Также популярны места вроде Follow me cafe, где есть завтраки и простые блюда по умеренной цене.

Ролл в ресторані
Суши в одном из заведений Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Если нужно быстро перекусить, многие выбирают кофейни с едой. Например, Pasadena Coffee или 12 Coffee and Croissants предлагают выпечку и сэндвичи, которые обходятся дешевле, чем полноценный обед в ресторане. Это вариант для быстрого перекуса между парами.

В центре также можно найти заведения с умеренными ценами, если выбирать не туристические места. Например, Kumanets или Mekhana предлагают украинскую и балканскую кухню, где можно найти бюджетные позиции или бизнес-ланчи.

Стіл в ресторані
Накрытый стол в ресторане. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Еще один способ сэкономить — ходить на обеды в будние дни. Многие заведения предлагают бизнес-ланчи, которые дешевле вечернего меню. В таких случаях полноценный обед может стоить 120-180 гривен.

Студенты также часто комбинируют варианты: обедают в столовых, а на перекус берут выпечку или кофе. Это позволяет тратить меньше и при этом не оставаться голодным.

Напомним, в Одессе из-за проблем с электроснабжением, которые возникли после российских обстрелов, трамваи и троллейбусы временно не работают. Поэтому мы собрали реальные варианты, как добраться на учебу и не потратить все деньги на дорогу.

Также мы писали, что аренда жилья в Одессе дорожает, поэтому все больше горожан выбирают совместное проживание. Сообщаем простые и практичные советы, которые помогут избежать ошибок и найти человека, с которым действительно комфортно жить.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

Одесса еда кафе рестораны Новости Одессы дешево
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации