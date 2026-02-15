Где дешево поесть в Одессе 2026: столовые и кафе

Девушка ест в кафе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Найти недорогую еду в Одессе реально, даже если бюджет ограничен студенческой стипендией. В городе есть столовые, фастфуд и сервисы, где можно поесть дешевле, чем в кафе.

Новини.LIVE собрали конкретные столовые и кафе, где студентам реально сэкономить.

Реклама

Читайте также:

Мужчина работает в ресторане. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Где поесть в Одессе без больших затрат

Несмотря на рост цен, в Одессе до сих пор есть места, где можно нормально поесть без больших затрат. Самый доступный вариант — это столовые и форматы "буфет", где цены ниже, чем в классических кафе.

Один из самых известных форматов — CityBUFFET. На Дерибасовской работают CityBUFFET "Utoch-Kino" и CityBUFFET "Витражъ". Здесь система самообслуживания, и можно взять суп, гарнир и мясо примерно за 100-150 гривен. Такие места популярны среди студентов из-за скорости и доступных цен.

Блюдо в ресторане. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Еще один вариант столовой формата "домашней кухни". Например, LÖKANTA предлагает простые блюда по доступным ценам. Здесь часто обедают местные жители, а не туристы, поэтому цены остаются ниже средних.

В районе учебных заведений студенты часто выбирают недорогие кафе с домашней кухней. Например, Hrechka — это небольшое кафе, где можно поесть относительно недорого. Также популярны места вроде Follow me cafe, где есть завтраки и простые блюда по умеренной цене.

Суши в одном из заведений Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Если нужно быстро перекусить, многие выбирают кофейни с едой. Например, Pasadena Coffee или 12 Coffee and Croissants предлагают выпечку и сэндвичи, которые обходятся дешевле, чем полноценный обед в ресторане. Это вариант для быстрого перекуса между парами.

В центре также можно найти заведения с умеренными ценами, если выбирать не туристические места. Например, Kumanets или Mekhana предлагают украинскую и балканскую кухню, где можно найти бюджетные позиции или бизнес-ланчи.

Накрытый стол в ресторане. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Еще один способ сэкономить — ходить на обеды в будние дни. Многие заведения предлагают бизнес-ланчи, которые дешевле вечернего меню. В таких случаях полноценный обед может стоить 120-180 гривен.

Студенты также часто комбинируют варианты: обедают в столовых, а на перекус берут выпечку или кофе. Это позволяет тратить меньше и при этом не оставаться голодным.

Напомним, в Одессе из-за проблем с электроснабжением, которые возникли после российских обстрелов, трамваи и троллейбусы временно не работают. Поэтому мы собрали реальные варианты, как добраться на учебу и не потратить все деньги на дорогу.

Также мы писали, что аренда жилья в Одессе дорожает, поэтому все больше горожан выбирают совместное проживание. Сообщаем простые и практичные советы, которые помогут избежать ошибок и найти человека, с которым действительно комфортно жить.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася