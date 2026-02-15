Где дешево поесть в Одессе 2026: столовые и кафе

Где в Одессе недорого поесть — варианты для молодежи
Найти недорогую еду в Одессе реально, даже если бюджет ограничен студенческой стипендией. В городе есть столовые, фастфуд и сервисы, где можно поесть дешевле, чем в кафе.
Новини.LIVE собрали конкретные столовые и кафе, где студентам реально сэкономить.
Где поесть в Одессе без больших затрат
Несмотря на рост цен, в Одессе до сих пор есть места, где можно нормально поесть без больших затрат. Самый доступный вариант — это столовые и форматы "буфет", где цены ниже, чем в классических кафе.
Один из самых известных форматов — CityBUFFET. На Дерибасовской работают CityBUFFET "Utoch-Kino" и CityBUFFET "Витражъ". Здесь система самообслуживания, и можно взять суп, гарнир и мясо примерно за 100-150 гривен. Такие места популярны среди студентов из-за скорости и доступных цен.
Еще один вариант столовой формата "домашней кухни". Например, LÖKANTA предлагает простые блюда по доступным ценам. Здесь часто обедают местные жители, а не туристы, поэтому цены остаются ниже средних.
В районе учебных заведений студенты часто выбирают недорогие кафе с домашней кухней. Например, Hrechka — это небольшое кафе, где можно поесть относительно недорого. Также популярны места вроде Follow me cafe, где есть завтраки и простые блюда по умеренной цене.
Если нужно быстро перекусить, многие выбирают кофейни с едой. Например, Pasadena Coffee или 12 Coffee and Croissants предлагают выпечку и сэндвичи, которые обходятся дешевле, чем полноценный обед в ресторане. Это вариант для быстрого перекуса между парами.
В центре также можно найти заведения с умеренными ценами, если выбирать не туристические места. Например, Kumanets или Mekhana предлагают украинскую и балканскую кухню, где можно найти бюджетные позиции или бизнес-ланчи.
Еще один способ сэкономить — ходить на обеды в будние дни. Многие заведения предлагают бизнес-ланчи, которые дешевле вечернего меню. В таких случаях полноценный обед может стоить 120-180 гривен.
Студенты также часто комбинируют варианты: обедают в столовых, а на перекус берут выпечку или кофе. Это позволяет тратить меньше и при этом не оставаться голодным.
Напомним, в Одессе из-за проблем с электроснабжением, которые возникли после российских обстрелов, трамваи и троллейбусы временно не работают. Поэтому мы собрали реальные варианты, как добраться на учебу и не потратить все деньги на дорогу.
Также мы писали, что аренда жилья в Одессе дорожает, поэтому все больше горожан выбирают совместное проживание. Сообщаем простые и практичные советы, которые помогут избежать ошибок и найти человека, с которым действительно комфортно жить.
Читайте Новини.LIVE!