Полезные приложения для жизни в Одессе - перечень

Переезд в Одессу или начало самостоятельной жизни часто сопровождается вопросами, где найти жилье, работу и как передвигаться по городу. Часть этих проблем решают мобильные приложения, которые уже используют местные. Они помогают экономить время и деньги.

Новини.LIVE разбирают, какие сервисы действительно полезны и как ими пользоваться.

Приложения для жизни в Одессе

Адаптация к жизни в Одессе становится проще, если использовать проверенные сервисы. Часть из них помогает найти работу, а другие аренду жилья или транспорт. Главное знать, какие приложения работают в городе и как правильно их использовать.

Для поиска работы чаще всего используют Work.ua и Jooble. Это крупные платформы с вакансиями по Одессе. На первой можно создать резюме и настроить фильтры по району или графику, а вторая собирает вакансии с разных сайтов, поэтому удобно видеть больше вариантов в одном месте. Чтобы быстрее найти работу, стоит включить оповещения о новых вакансиях.

Поиск жилья в Одессе

Для поиска жилья используют OLX, где часто публикуют объявления от владельцев без посредников. Также DOM.RIA позволяет проверить цены и найти варианты с фото и описанием. Важно не переводить деньги до просмотра квартиры и проверять информацию об арендодателе.

Передвижение по городу

Для передвижения по городу полезны Google Maps показывает маршруты, пересадки и время в пути и EasyWay — удобен тем, что показывает движение транспорта в реальном времени и подходит для маршруток.

Для вызова такси популярны Bolt и Uklon. В приложениях можно выбрать тариф, увидеть стоимость поездки и время подачи авто. Это удобно, если нужно быстро добраться на работу или учебу.

Чтобы заказать еду или продукты, одесситы часто пользуются Glovo и Bolt Food. В приложениях есть скидки, акции и бесплатная доставка для новых пользователей.

Финансовые операции в Одессе

Для финансовых операций большинство пользуется банковскими приложениями, в частности Приват24 или Monobank. Через них можно оплачивать коммунальные услуги, получать переводы и контролировать расходы. Это особенно важно для тех, кто только начинает самостоятельную жизнь.

Приложение MISTO

Отдельно стоит установить официальное городское приложение MISTO. Это сервис для жителей Одессы, где собраны базовые городские услуги:

онлайн-запись в ЦПАУ;

сервис почасовой парковки с возможностью оплаты паркоместа; сервис "Социальное такси" - возможность получить услугу для маломобильных групп населения и людей с инвалидностью;

участие в городских опросах;

оповещение о тревогах и чрезвычайных ситуациях, карты укрытий и пунктов несокрушимости;

данные о состоянии воздуха и другие экологические показатели;

интерактивные карты с общественными туалетами, бюветами и другими локациями;

участие в голосованиях по петициям;

отправка запросов в Единый центр обращений граждан; отслеживание движения общественного транспорта;

оставить обращение к своему депутату или в органы исполнительной власти.

Также полезными являются локальные Telegram-каналы. В них публикуют вакансии, аренду жилья, новости и предупреждения о мошенничестве. Часто информация там появляется быстрее, чем на сайтах.

Специалисты советуют установить несколько приложений для разных задач и не полагаться на один сервис. Это позволяет быстрее находить нужную информацию и избегать ошибок. Также стоит проверять данные и не доверять подозрительным предложениям.

Напомним, в Одессе можно существенно сэкономить на одежде и бытовых вещах, если знать проверенные места. Многие одесситы уже отказались от дорогих магазинов и ищут более выгодные варианты. Вещи часто покупают значительно дешевле или даже получают бесплатно через обмены или благотворительные инициативы. Популярностью пользуются секонд-хенды, онлайн-платформы и локальные сообщества.

Так же реально сэкономить и на питании, даже с небольшим бюджетом. В городе работают столовые и недорогие заведения, где можно поесть без больших затрат. Некоторые сервисы предлагают блюда со скидками в конце дня. Благодаря таким вариантам можно комфортно жить в Одессе и не тратить лишнего.

