Україна
Як економити на продуктах в Одесі — акції, про які мовчать

Як економити на продуктах в Одесі — акції, про які мовчать

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 16:19
Як економити на їжі в Одесі — поради для молоді
Дівчина в магазині обирає продукти. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі є способи купувати їжу дешевше, але про них знають не всі. Частина магазинів і закладів щодня робить знижки на готові страви та продукти. Так можна економити сотні гривень на місяць без втрати якості.

Новини.LIVE розбирає, як це працює і де шукати такі пропозиції.

Як економити на кулінарії

У супермаркетах Одеси діє проста схема економії, яку часто ігнорують покупці. Йдеться про знижки на кулінарію у вечірній час. У багатьох мережах після 20:00 готові страви продають дешевше. Це салати, гарніри, м’ясо та випічка. Такі пропозиції регулярно діють у "Сільпо" та "Таврія В". Інформацію про акції публікують на офіційних сайтах.

Дівчина здійснює покупки
Дівчина тримає авокадо. Фото ілюстративне: freepik

Ще один спосіб економити — це шукати товари з коротким терміном придатності. У супермаркетах для них виділяють окремі полиці зі знижками до 30-50%. Це можуть бути молочні продукти, м’ясо або готова їжа, яку потрібно використати найближчим часом. Такі товари безпечні, якщо дотримано умов зберігання, але коштують значно дешевше. Часто знижки діють і на випічку. Увечері її продають дешевше, щоб не списувати наступного дня.

Додатки для відслідковуння акцій

Окремо варто звернути увагу на мобільні додатки мереж. Наприклад, у "Сільпо" або "АТБ" регулярно з’являються персональні знижки і акції. Перевірити їх можна на сайті. Це ще один спосіб економити без додаткових зусиль.

Також допомагають сервіси доставки. У додатках часто є розділи зі знижками або акціями. Наприклад, у Glovo і Bolt Food ресторани додають страви зі знижкою, особливо у вечірній час.

Інформація про знижки
Інформація про знижки на товари. Фото ілюстративне: freepik

Фахівці радять звертати увагу не тільки на ціну, а й на термін придатності. Якщо продукт планується використати одразу, знижки можуть суттєво зменшити витрати. Важливо також перевіряти умови зберігання і зовнішній вигляд товару.

Нагадаємо, попри зростання цін, в Одесі досі є місця, де можна нормально поїсти без великих витрат. Найдоступніший варіант — це їдальні та формати "буфет", де ціни нижчі, ніж у класичних кафе. Такі місця популярні серед студентів через швидкість і доступні ціни.

Також ми писали, через зростання цін все більше одеситів шукають способи купувати речі дешевше. Один із найпопулярніших варіантів — це секонд-хенди. У місті працюють мережі Humana та "Єврошоп", де можна знайти брендований одяг за невеликі гроші.

Одеса продукти речі Новини Одеси покупки акції знижки
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
