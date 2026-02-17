Видео
Україна
Видео

Как экономить на продуктах в Одессе — акции, о которых молчат

Дата публикации 17 февраля 2026 16:19
Как экономить на еде в Одессе - советы для молодежи
Девушка в магазине выбирает продукты. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе есть способы покупать еду дешевле, но о них знают не все. Часть магазинов и заведений ежедневно делает скидки на готовые блюда и продукты. Так можно экономить сотни гривен в месяц без потери качества.

Новини.LIVE разбирает, как это работает и где искать такие предложения.

Как экономить на кулинарии

В супермаркетах Одессы действует простая схема экономии, которую часто игнорируют покупатели. Речь идет о скидках на кулинарию в вечернее время. Во многих сетях после 20:00 готовые блюда продают дешевле. Это салаты, гарниры, мясо и выпечка. Такие предложения регулярно действуют в "Сильпо" и "Таврия В". Информацию об акциях публикуют на официальных сайтах.

Дівчина здійснює покупки
Девушка держит авокадо. Фото иллюстративное: freepik

Еще один способ экономить — это искать товары с коротким сроком годности. В супермаркетах для них выделяют отдельные полки со скидками до 30-50%. Это могут быть молочные продукты, мясо или готовая еда, которую нужно использовать в ближайшее время. Такие товары безопасны, если соблюдены условия хранения, но стоят значительно дешевле. Часто скидки действуют и на выпечку. Вечером ее продают дешевле, чтобы не списывать на следующий день.

Приложения для отслеживания акций

Отдельно стоит обратить внимание на мобильные приложения сетей. Например, у "Сильпо" или "АТБ" регулярно появляются персональные скидки и акции. Проверить их можно на сайте. Это еще один способ экономить без дополнительных усилий.

Также помогают сервисы доставки. В приложениях часто есть разделы со скидками или акциями. Например, в Glovo и Bolt Food рестораны добавляют блюда со скидкой, особенно в вечернее время.

Інформація про знижки
Информация о скидках на товары. Фото иллюстративное: freepik

Специалисты советуют обращать внимание не только на цену, но и на срок годности. Если продукт планируется использовать сразу, скидки могут существенно уменьшить расходы. Важно также проверять условия хранения и внешний вид товара.

Напомним, несмотря на рост цен, в Одессе до сих пор есть места, где можно нормально поесть без больших затрат. Самый доступный вариант — это столовые и форматы "буфет", где цены ниже, чем в классических кафе. Такие места популярны среди студентов из-за скорости и доступных цен.

Также мы писали, из-за роста цен все больше одесситов ищут способы покупать вещи дешевле. Один из самых популярных вариантов - это секонд-хенды. В городе работают сети Humana и "Еврошоп", где можно найти брендированную одежду за небольшие деньги.

