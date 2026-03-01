Графіки відключення світла в Одесі 2 березня

Машини їдуть темною вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 2 березня, в Одеській області запровадять стабілізаційні графіки відключень. В Одесі та окремих райцентрах діятимуть екстрені знеструмлення поза графіком. Після ударів по енергетиці ситуація в регіоні залишається складною.

Аварійні відключення світла

Найскладнішою залишається ситуація в частині Одеського району області, зокрема у Київському районі Одеси. Також перебої зі світлом наразі фіксують у частині Приморського та Хаджибейського районів, а локально і в Пересипському.

Які райони Одещини у складній ситуації

Навантаження на мережі зростає і в області. Найбільше проблем спостерігається в Одеському, Ізмаїльському, Болградському та Білгород-Дністровському районах. У години пікового споживання значна частина мешканців може одночасно залишатися без електроенергії. Енергетики пояснюють, що поки тривають ремонтні роботи, повністю стабілізувати систему неможливо.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Ціни на електроенергію у 2026 році

В Україні у 2026 році можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. За оцінками експертів, ціна може піднятися до 5–5,5 грн за кВт-год. Однією з основних причин називають серйозні ушкодження енергетики України.

Подібні аргументи вже звучали раніше. Зокрема, у попередні роки підвищення тарифів пояснювали необхідністю зібрати кошти на ремонт енергетичних об’єктів. Тоді йшлося про десятки мільярдів гривень, які планували спрямувати на відновлення системи.

Нагадаємо, у березні 2026 року нових підвищень тарифів на комунальні послуги в Одесі не буде. Світло, газ, вода, сміття, транспорт і паркування залишаються за чинними цінами.

Також ми писали, що в Одесі вже почалася підготовка до осінньо-зимового періоду 2026/2027. У місті розробляють План енергетичної стійкості, який має допомогти витримати регулярні атаки на енергосистему. План передбачає використання когенераційних установок, генераторів, сонячних електростанцій та інших альтернативних рішень.