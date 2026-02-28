Відключення світла в Одесі 1 березня

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 1 березня, в частині Одеської області запровадять стабілізаційні графіки відключень. Проте в Одесі після ударів по енергетичній інфраструктурі тривають аварійні знеструмлення. Найскладніша ситуація — у Київському районі міста.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Аварійні відключення світла

Найскладнішою залишається ситуація в частині Одеського району області, зокрема у Київському районі Одеси. Щоб поліпшити життя людей, у ДТЕК заявили, що працюють над створенням індивідуальних графіків в мікрорайоні Таїрове, щоб мешканці могли планувати свій день. Також перебої зі світлом наразі фіксують у частині Приморського та Хаджибейського районів, а локально і в Пересипському.

Які райони Одещини у складній ситуації

Навантаження на мережі зростає і в області. Найбільше проблем спостерігається в Одеському, Ізмаїльському, Болградському та Білгород-Дністровському районах. У години пікового споживання значна частина мешканців може одночасно залишатися без електроенергії. Енергетики пояснюють, що поки тривають ремонтні роботи, повністю стабілізувати систему неможливо.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в Одесі вже почалася підготовка до осінньо-зимового періоду 2026/2027. У місті розробляють План енергетичної стійкості, який має допомогти витримати регулярні атаки на енергосистему. План передбачає використання когенераційних установок, генераторів, сонячних електростанцій та інших альтернативних рішень. Частину такого обладнання Одеса вже отримала від міжнародних партнерів, зокрема Німеччини та Японії, у межах співпраці з ПРООН. Частина установок ще монтується, але їх планують запустити вже до наступного опалювального сезону.

Також ми писали, що в Україні у 2026 році можуть знову зрости тарифи на електроенергію для населення. Ціна може піднятися до 5–5,5 грн за кВт-год. Однією з основних причин називають серйозні ушкодження енергетики України.