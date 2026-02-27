Відключення сітла в Одесі: графіки на завтра

Показчик вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 28 лютого, ліміти споживання діятимуть по всій Україні, проте Одеська область опинилася у найбільш непростій ситуації. Через значні руйнування енергетичної інфраструктури ситуація в громадах суттєво різниться. У самій Одесі фахівці змушені реагувати миттєво: якщо напруга в мережі досягає небезпечної межі, світло вимикають позапланово. Водночас у районах області, де обладнання постраждало менше, вимкнення відбуваються за чітко визначеним розкладом.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Аварійні відключення світла

На сьогодні стан одеських електромереж все ще занадто крихкий, щоб повністю гарантувати роботу за годинником. Поки окремі громади регіону вже звикають до прогнозованих графіків, запровадити такий порядок для всієї області наразі не дозволяють технічні умови. Людей закликають бути свідомими та не "штурмувати" мережу всіма потужними приладами одночасно, щоб не спровокувати нові аварії. Найактуальніші дані щодо конкретних адрес радять перевіряти на сайті оператора або у чат-ботах, де інформація з’являється найшвидше.

Графіки відключення світла в Одесі

Одеса наразі перебуває в режимі стабілізаційних заходів, які не завжди збігаються з чіткими погодинними планами. Це означає, що тривалість відключень може коригуватися "на ходу" залежно від того, наскільки витривалою є енергосистема у цей момент. Майстри працюють цілодобово, аби якнайшвидше відновити пошкоджені ділянки ліній. Головна умова для повернення до передбачуваного життя без раптових вимкнень — відсутність нових пошкоджень та успішне завершення поточних ремонтів.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що 27 лютого, в Одесі проводили аварійні роботи на електрообладнанні. Через це частина міста тимчасово залишилась без світла. Обмеження тривали кілька годин у двох районах міста.

Також ми писали, що Одеса вже почала підготовку до осінньо-зимового періоду 2026/2027. У місті розробляють План енергетичної стійкості, який має допомогти витримати регулярні атаки на енергосистему. Документ охоплює ключові сфери життєдіяльності міста — від тепла до транспорту.