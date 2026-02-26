Відключення світла в Одесі 26 лютого: графіки та прогнози

Нічний Пасаж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п'ятницю, 26 лютого, обмеження споживання електроенергії діятимуть по всій Україні, але саме Одещина залишається в зоні найбільшого ризику. Через серйозні пошкодження інфраструктури ситуація в регіоні вкрай нестабільна. Екстрені вимкнення залишаються єдиним способом врятувати мережу від аварій під час пікових навантажень, а найважче зараз мешканцям Київського району міста.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Аварійні відключення світла

Сьогоднішній стан мереж просто не дозволяє створити єдиний та стабільний розклад для кожної адреси. Хоча частині області вже повернули прогнозовані графіки, багато міст і сіл досі живуть у режимі "ручного керування" живленням. Енергетики просять мешканців максимально економити ресурс і постійно перевіряти оновлення у чат-ботах, адже через дефіцит ситуація змінюється майже щогодини. Найбільше проблем наразі зосереджено в Одеському районі та Київському районі міста, де тисячі людей залишаються без струму. Швидко змінити схему живлення для житлових масивів чи лікарень технічно неможливо, оскільки резервні підстанції серйозно пошкоджені обстрілами. Там, де мережа взагалі не здатна працювати, найважливіші об'єкти вимушено переходять на роботу від потужних генераторів.

Графіки відключення світла в Одесі

Одеса продовжує триматися, хоча фактичні відключення часто не збігаються з офіційними планами. Час без світла коригують у реальному часі залежно від того, як сильно люди навантажують систему в конкретну хвилину. Ремонтні бригади працюють цілодобово, але повернутися до звичного життя з чітким розкладом вийде лише після того, як вдасться повністю відновити ключове обладнання.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Одеса вже почала підготовку до осінньо-зимового періоду 2026/2027. У місті розробляють План енергетичної стійкості, який має допомогти витримати регулярні атаки на енергосистему. Документ охоплює ключові сфери життєдіяльності міста — від тепла до транспорту.

Також ми писали про те, що 26 лютого, під час чергової дронової атаки було пошкоджено ще один енергетичний об’єкт на півдні області. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Після удару всі відповідні служби одразу розпочали роботи з ліквідації наслідків та відновлення стабільної роботи мереж.