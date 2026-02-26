Відео
Головна Одеса РФ атакувала Одещину — що відомо про наслідки

РФ атакувала Одещину — що відомо про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 09:06
Атака на енергетику Одещини: частина району без світла
Пошкодження енергооб'єкта. Фото ілюстративне: ДТЕК

Росія продовжує системно атакувати Одещину, зосереджуючи удари на енергетичній інфраструктурі. Під прицілом — об’єкти, що забезпечують світлом тисячі домівок. Вранці, 26 лютого, під час чергової дронової атаки було пошкоджено ще один енергетичний об’єкт на півдні області.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Наслідки атаки

Унаслідок ранкової атаки ворога зазнав пошкоджень об’єкт енергетичної інфраструктури на півдні Одеської області. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Після удару всі відповідні служби одразу розпочали роботи з ліквідації наслідків та відновлення стабільної роботи мереж.

У ДТЕК повідомили, що через локальну аварію в мережі тимчасово зникло електропостачання у частині Білгород-Дністровського району. Фахівці працюють, щоб якомога швидше повернути світло в оселі мешканців.

Що відомо про атаку

Тривогу на Одещині від ночі оголошували двічі. Перша тривала по всій області з 04:09 до 06:59. Вже о 07:20 загроза з'явилася тільки для Ізмаїльского району. Повітряні сили спочатку повідомляли про рух дронів у напрямку населеного пункту Курортне. Зголом зазначили, що БпЛА в районі Затоки. Відбій оголосили о 08:02.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Запоріжжі внаслідок атаки російських дронів постраждала одна людина. Рятувальники працюють одразу на п’яти локаціях, де зафіксували пожежі та руйнування в житлових будинках і торговельних об'єктах.

Також ми писали, що Росія атакувала Кривий Ріг. Через атаку в місті спалахнула пожежа. Зазнала пошкоджень багатоповерхівка. Постраждав 89-річний чоловік. Медики надають пораненому необхідну допомогу.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
