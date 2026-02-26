Видео
Главная Одесса Атака РФ на Одесчину — какие последствия

Атака РФ на Одесчину — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 09:06
Атака на энергетику Одесской области: часть района без света
Повреждение энергообъекта. Фото иллюстративное: ДТЭК

РФ не прекращает системные удары по энергетической инфраструктуре Одесской области, пытаясь обесточить тысячи жилых домов. Утром, 26 февраля, в результате очередной атаки дронов было зафиксировано попадание в энергообъект на юге региона, что привело к новым повреждениям сети.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Последствия атаки

В результате утренней атаки врага получил повреждения объект энергетической инфраструктуры на юге Одесской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. После удара все соответствующие службы сразу начали работы по ликвидации последствий и восстановлению стабильной работы сетей.

В ДТЭК сообщили, что из-за локальной аварии в сети временно исчезло электроснабжение в части Белгород-Днестровского района. Специалисты работают, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома жителей.

Что известно об атаке

Тревогу в Одесской области с ночи объявляли дважды. Первая продолжалась по всей области с 04:09 до 06:59. Уже в 07:20 угроза появилась только для Измаильского района. Воздушные силы сначала сообщали о движении дронов в направлении населенного пункта Курортное. Вскоре отметили, что БпЛА в районе Затоки. Отбой объявили в 08:02.

Напомним, мы сообщали, что в Запорожье в результате атаки российских дронов пострадал один человек. Спасатели работают сразу на пяти локациях, где зафиксировали пожары и разрушения в жилых домах и торговых объектах.

Также мы писали, что Россия атаковала Кривой Рог. Из-за атаки в городе вспыхнул пожар. Получила повреждения многоэтажка. Пострадал 89-летний мужчина. Медики оказывают раненому необходимую помощь.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
