Атака на энергетику Одесской области: часть района без света

РФ не прекращает системные удары по энергетической инфраструктуре Одесской области, пытаясь обесточить тысячи жилых домов. Утром, 26 февраля, в результате очередной атаки дронов было зафиксировано попадание в энергообъект на юге региона, что привело к новым повреждениям сети.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

Последствия атаки

В результате утренней атаки врага получил повреждения объект энергетической инфраструктуры на юге Одесской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. После удара все соответствующие службы сразу начали работы по ликвидации последствий и восстановлению стабильной работы сетей.

В ДТЭК сообщили, что из-за локальной аварии в сети временно исчезло электроснабжение в части Белгород-Днестровского района. Специалисты работают, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома жителей.

Что известно об атаке

Тревогу в Одесской области с ночи объявляли дважды. Первая продолжалась по всей области с 04:09 до 06:59. Уже в 07:20 угроза появилась только для Измаильского района. Воздушные силы сначала сообщали о движении дронов в направлении населенного пункта Курортное. Вскоре отметили, что БпЛА в районе Затоки. Отбой объявили в 08:02.

