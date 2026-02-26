Отключение света в Одессе 26 февраля: графики и прогнозы

Ночной Пассаж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 26 февраля,снова будут действовать ограничения потребления электроэнергии по всей Украине. Одесская область остается в зоне наибольшего риска. Из-за серьезных повреждений инфраструктуры ситуация в регионе крайне нестабильна. Экстренные отключения остаются единственным способом спасти сеть от аварий во время пиковых нагрузок, а тяжелее всего сейчас жителям Киевского района города.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Аварийные отключения света

Сегодняшнее состояние сетей просто не позволяет создать единое и стабильное расписание для каждого адреса. Хотя части области уже вернули прогнозируемые графики, многие города и села до сих пор живут в режиме "ручного управления" питанием. Энергетики просят жителей максимально экономить ресурс и постоянно проверять обновления в чат-ботах, ведь из-за дефицита ситуация меняется почти каждый час. Больше всего проблем сейчас сосредоточено в Одесском районе и Киевском районе города, где тысячи людей остаются без тока. Быстро изменить схему питания для жилых массивов или больниц технически невозможно, поскольку резервные подстанции серьезно повреждены обстрелами. Там, где сеть вообще не способна работать, важнейшие объекты вынужденно переходят на работу от мощных генераторов.

Графики отключения света в Одессе

Одесса продолжает держаться, хотя фактические отключения часто не совпадают с официальными планами. Время без света корректируют в реальном времени в зависимости от того, как сильно люди нагружают систему в конкретную минуту. Ремонтные бригады работают круглосуточно, но вернуться к привычной жизни с четким расписанием получится лишь после того, как удастся полностью восстановить ключевое оборудование.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что Одесса уже начала подготовку к осенне-зимнему периоду 2026/2027. В городе разрабатывают План энергетической устойчивости, который должен помочь выдержать регулярные атаки на энергосистему. Документ охватывает ключевые сферы жизнедеятельности города — от тепла до транспорта.

Также мы писали о том, что 26 февраля, во время очередной дроновой атаки был поврежден еще один энергетический объект на юге области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. После удара все соответствующие службы сразу начали работы по ликвидации последствий и восстановлению стабильной работы сетей.