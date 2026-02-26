Отключение света и воды в Одессе 26 февраля: какие причины

Ремонтная бригада. Фото иллюстративное: ДТЕК

В четверг, 26 февраля, в части Одессы и некоторых населённых пунктах области временно отключат электроэнергию из-за аварийного ремонта оборудования на электросетях. Вследствие отключения возможны перебои с водоснабжением. Жителей просят заранее запастись необходимыми

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Новини.LIVE.

Отключение электроэнергии

26 февраля с 10:00 до 17:00 специалисты энергетической компании будут проводить аварийный ремонт оборудования. На время работ для безопасности персонала будет частично обесточен Одесский район, в частности Пересыпский район Одессы. В энергетической компании отмечают, что ремонтные работы необходимы для стабилизации электроснабжения в городе и области. Объекты критической инфраструктуры, где это возможно, переведут на резервное питание от генераторов. После завершения ремонта электроэнергию будут восстанавливать постепенно. Жителей просят после появления света не включать сразу все электроприборы, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и избежать новых аварий.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Перебои с водоснабжением

Из-за обесточивания объектов водопроводной инфраструктуры 26 февраля возможно временное прекращение подачи воды. Ориентировочно с 10:00 до 16:00 без водоснабжения останутся отдельные районы Одессы и населенные пункты Одесском районе. В частности, вода будет отсутствовать в жилом массиве Лузановка, на территории бывшего жилого массива Котовского, в городе Южное, а также в селах Ильичанка, Корсунцы, Красноселка, Светлое, Александровка, Крыжановка, Лиски, Фонтанка, Вапнярка, Новая Дофиновка, Черноморское, Змиенково, Григорьевка, Новые Беляры, Булдинка, Визирка, Беляры и Сычавка. Коммунальные службы просят жителей заранее сделать необходимый запас воды на время проведения ремонтных работ.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Напомним, Россия продолжает системно атаковать Одесскую область, сосредотачивая удары на энергетической инфраструктуре. Под прицелом — объекты, обеспечивающие светом тысячи домов. Утром, 26 февраля, во время очередной дроновой атаки был поврежден еще один энергетический объект на юге области.

Также мы писали о том, что отключения света в Одессе перестали быть помехой для работы, ведь город быстро превратился в сеть автономных локаций. Местные предприниматели закупили мощные генераторы и терминалы Starlink, чтобы рабочие процессы не останавливались ни на минуту. Новини.LIVE собрали проверенные места, где работа "кипит", несмотря на любые графики.