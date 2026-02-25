Графики света в Одессе: будут ли отключения 25 февраля

Люди переходят ночную улицу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 25 февраля, ограничения подачи электроэнергии будут действовать по всей стране, однако Одесский регион остается в наиболее сложном положении. Из-за серьезных повреждений ситуация в разных сообществах значительно отличается: в одних стараются придерживаться графиков, а в самой Одессе электроэнергию часто отключают экстренно. Такие меры необходимы для предотвращения аварий на сети во время пиковых нагрузок, и особенно тяжело сейчас приходится жителям Киевского района.

Аварийные отключения света

Сейчас состояние сетей просто не позволяет сделать единое и стабильное расписание для каждого дома. Хотя части области уже вернули прогнозируемые графики, многие города и села до сих пор живут в режиме ручного управления питанием. Энергетики призывают максимально экономить ресурс и постоянно проверять обновления в чат-ботах, ведь ситуация меняется очень быстро. Больше всего проблем сейчас в самом Одесском районе и в Киевском районе города, где тысячи людей остаются без тока. Быстро изменить схему питания для жилых массивов или больниц невозможно, поскольку резервные подстанции повреждены обстрелами. Там, где сеть вообще не работает, важнейшие объекты вынуждены переходить на работу от мощных генераторов.

Графики отключения света в Одессе

Одесса продолжает держаться в условиях отключений, которые часто не совпадают с официальными планами. Время без света корректируют в зависимости от того, насколько сильно люди нагружают систему в конкретную минуту. Ремонтные бригады работают круглосуточно, но вернуться к привычной жизни с четким расписанием получится лишь после того, как удастся починить ключевое оборудование.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что Одесская область каждую ночь переживает энергетический террор. В ночь на 23 февраля враг повторно ударил по объекту генерации света. Это уже четвертый обстрел этой подстанции с начала полномасштабной войны. Повреждения серьезные, поэтому на восстановление потребуется время.

Также мы писали о том, что отключения света в Одессе перестали быть помехой для работы, ведь город быстро превратился в сеть автономных локаций. Местные предприниматели закупили мощные генераторы и терминалы Starlink, чтобы рабочие процессы не останавливались ни на минуту. Новини.LIVE собрали проверенные места, где работа "кипит", несмотря на любые графики.