Главная Одесса Черноморск без света — очередной удар по энергетике Одесчины

Черноморск без света — очередной удар по энергетике Одесчины

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 10:17
Атака на энергетику Одессы 23 февраля: последствия и графики света
Поврежденный объект ДТЭК. Фото иллюстративное: ДТЭК

Одесская область постоянно переживает энергетический террор. Ночью, 23 февраля враг повторно ударил по объекту генерации света. Это уже четвертый обстрел этой подстанции с начала войны. Повреждения слишком серьезные, на восстановление потребуется время.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Новини.LIVE.

Удар по подстанции

Оккупанты в очередной раз атаковали подстанцию в Одесской области. Это уже 4 обстрел этого объекта с начала войны. После разрешения от спасателей и военных аварийные бригады сразу приступили к работе. Энергетики осматривают оборудование, разбирают завалы и постепенно переходят к ремонту, чтобы вернуть подстанцию в работоспособное состояние.

За последние трое суток в результате вражеских обстрелов значительные поражения получили уже три подстанции области. Несмотря на постоянные атаки, специалисты продолжают борьбу за стабильное электроснабжение.

Ситуация в Черноморске

Мэр Черноморска Василий Гуляев сообщил, что ночь в громаде была тяжелой. Критическая инфраструктура работает на генераторах, а подача воды осуществляется по графику. В городе действуют Пункты Несокрушимости:

  • проспект Мира, 33 (городской совет);
  • улица Виталия Шума, 4 (больница);
  • улица Виталия Шума, 66 (ГСЧС).

Также работают экстренные службы: аварийная служба КП "МУЖКХ" — 0 (4868) 6 53 35, муниципальная стража — +380 (4868) 6 53 46. Если электроснабжение в ближайшее время не восстановят, в громаде развернут дополнительные Пункты Несокрушимости. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Ситуация со светом в Одессе

Состояние энергосистемы в Одессе остается сложным. Из-за повреждения критической инфраструктуры в городе продолжают применяться аварийные отключения. Больше всего трудностей зафиксировано в Киевском районе: специалисты объясняют, что оперативное запитывание жилых домов и стратегических объектов через резервные подстанции пока невозможно, поскольку эти узлы также подверглись значительным разрушениям в результате обстрелов. Там, где технические параметры сети позволяют стабильную работу, электроснабжение уже восстановлено. Для обеспечения жизнедеятельности важнейших объектов инфраструктуры задействованы мощные генераторы. Ремонтные работы продолжаются непрерывно.

Напомним, мы сообщали, что в ночь на 21 февраля энергетическая инфраструктура Одессы снова оказалась под ударом РФ. В результате вражеского обстрела пострадал объект компании "ДТЭК Одесские электросети". По официальной информации энергетиков, зафиксированы значительные повреждения оборудования, а отдельные конструкции объекта были полностью разрушены.

Также мы писали, что в Одессе перебои с водоснабжением. В части Пересыпского района прекратили подачу воды. Отключение продлится с 09:20 до 23:30. Работы связаны с ремонтом объектов водопровода.

Одесса Одесская область Новости Одессы свет атака подстанция
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
