Аварийное отключение водоснабжения в Одессе 23 февраля

Люди стоят в очереди за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 23 февраля, в одном из районнов Одессы не будет воды до поздней ночи. Причина — аварийные ремонтные работы на водопроводе. Отключение будет длиться более 14 часов. Жителей просят сделать запас заранее.

Об этом сообщили в Инфоксводоканале, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Проблемы с водой

В понедельник, 23 февраля 2026 года, в части Пересыпского района Одессы прекратят подачу воды. Отключение продлится с 09:20 до 23:30. Работы связаны с ремонтом объектов водопровода. На время работ вода будет отсутствовать по следующим адресам:

улица Владислава Бувалкина — дома 61-А, 61-Б, 57-А;

улица Семена Палия — дома 125, 125/1, 125/2, 125/3, 125-Г.

Коммунальщики приносят извинения за временные неудобства и советуют жителям заранее позаботиться о запасе воды. Для получения дополнительной информации работают круглосуточные телефоны: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Отключение света

В Одессе ситуация со светом остается напряженной. После ударов по энергетической инфраструктуре в городе продолжаются аварийные обесточивания. Самой сложной в Киевском районе. Энергетики объясняют, что быстро переключить людей и критические объекты на другие подстанции не смогли, ведь они также повреждены или разрушены в результате российских ударов. Там, где это позволяют технические условия — подачу электроснабжения восстановили. Важные объекты работают от генераторов.

Напомним, мы сообщали, что сегодня в большинстве областей Украины будут действовать графики отключений света. Ограничения будут применяться в течение всех суток. Кроме того, для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Также мы писали, что ночью 21 февраля РФ снова атаковала энергетическую инфраструктуру Одессы. В результате обстрела поврежден объект ДТЭК "Одесские электросети". По данным энергетиков, из-за попадания повреждено оборудование, а часть конструкций вообще разрушена. В компании сообщают, что масштабы разрушений серьезные.