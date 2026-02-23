Відключення води у Пересипському районі Одеси 23 лютого

Люди стоять в черзі за водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 лютого, у частині Одеси до пізньої ночі не буде води. Причина — аварійні ремонтні роботи на водопроводі. Відключення триватиме понад 14 годин. Мешканців просять зробити запас заздалегідь.

Про це повідомили в Інфоксводоканалі, передає Новини.LIVE.

Проблеми з водою

У понеділок, 23 лютого 2026 року, в частині Пересипського району Одеси припинять подачу води. Відключення триватиме з 09:20 до 23:30. Роботи пов’язані з ремонтом об’єктів водопроводу. На час робіт вода буде відсутня за такими адресами:

вулиця Владислава Бувалкіна — будинки 61-А, 61-Б, 57-А;

вулиця Семена Палія — будинки 125, 125/1, 125/2, 125/3, 125-Г.

Комунальники перепрошують за тимчасові незручності та радять мешканцям заздалегідь подбати про запас води. Для отримання додаткової інформації працюють цілодобові телефони: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Відключення світла

В Одесі ситуація зі світлом залишається напруженою. Після ударів по енергетичній інфраструктурі в місті тривають аварійні знеструмлення. Найскладнішою у Київському районі. Енергетики пояснюють, що швидко переключити людей і критичні об’єкти на інші підстанції не змогли, адже вони також пошкоджені або зруйновані внаслідок російських ударів. Там, де це дозволяють технічні умови — подачу електропостачання відновили. Важливі об’єкти працюють від генераторів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні у більшості областей України діятимуть графіки відключень світла. Обмеження застосовуватимуться протягом усієї доби. Крім того, для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Також ми писали, що вночі 21 лютого РФ знову атакувала енергетичну інфраструктуру Одеси. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт ДТЕК "Одеські електромережі". За даними енергетиків, через влучання пошкоджено обладнання, а частину конструкцій взагалі зруйновано. У компанії повідомляють, що масштаби руйнувань серйозні.