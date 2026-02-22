Відео
Головна Одеса Відключення світла в Одесі — графіки на завтра

Відключення світла в Одесі — графіки на завтра

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 20:32
Графіки світла в Одесі на 23 лютого 2026
Будинки в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 23 лютого, в частині Одещини діятимуть стабілізаційні графіки відключень. В Одесі ситуація залишається напруженою — після ударів по енергетичній інфраструктурі в місті тривають аварійні знеструмлення.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Читайте також:

Аварійні відключення світла

Найскладнішою залишається ситуація в частині Одеського району області, зокрема у Київському районі Одеси. Енергетики пояснюють, що швидко переключити людей і критичні об’єкти на інші підстанції не змогли, адже вони також пошкоджені або зруйновані внаслідок російських ударів. Там, де це дозволяють технічні умови, важливі об’єкти працюють від генераторів.

Для допомоги залучили додаткові ремонтні бригади з різних районів області, а також фахівців інших підприємств, які допомагають пришвидшити відновлення.

Також перебої зі світлом наразі фіксують у частині Приморського та Хаджибейського районів, а локально і в Пересипському.

Які райони Одещини у складній ситуації

Навантаження на мережі зростає і в області. Найбільше проблем спостерігається в Одеському, Ізмаїльському, Болградському та Білгород-Дністровському районах. У години пікового споживання значна частина мешканців може одночасно залишатися без електроенергії. Енергетики пояснюють, що поки тривають ремонтні роботи, повністю стабілізувати систему неможливо.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, уночі 21 лютого Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Одеси. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт ДТЕК "Одеські електромережі". У компанії повідомляють, що масштаби руйнувань серйозні. Щоб повернути систему до нормальної роботи, потрібен час.

Також черговий удар безпілотниками у ніч на 22 лютого прийшовся по критичній інфраструктурі регіону. Унаслідок атаки пошкоджено енергетичні об’єкти та виникли масштабні загоряння. Рятувальники працювали всю ніч, аби локалізувати полум’я та не допустити поширення вогню. 

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
